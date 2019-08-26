|
Прокуратура выявила нарушения в деятельности управляющей организации
Сегодня, 08:23
Комментариев: 0
Версия для печати
Прокуратура выявила нарушения законодательства в деятельности управляющей организации ООО «ЖК ТИС». В ходе проверки установлено, что управляющей организации после предписания прокуратуры были произведены работы по восстановлению нарушенной теплоизоляции трубопроводов отопления в подвальном помещении дома.
Повторная проверка показала, что работы выполнены не совсем надлежащим образом - теплоизоляционный материал не закреплен, а в отдельных местах просто отсутствует, отдельные участки подвала и трубопровода завалены строительным мусором. Допущенные нарушения вызывали излишние расходы на оплату услуг отопления. Прокуратура внесла очередное представление в адрес генерального директора ООО «ЖК ТИС».
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.