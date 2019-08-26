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Школьный проездной подорожает более чем на 20%
Сегодня, 18:20
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Администрация города Тамбова приняла решение о повышении стоимости льготных проездных билетов. Теперь абонемент для учащихся общеобразовательных организаций города Тамбова из числа малоимущих семей будет стоить 245 рублей, ранее 200 рублей. Аналогичное повышение коснулось проездного билета для студентов высшего и среднего профессионального образования города Тамбова, очной формы обучения, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума.
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