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На ул. Магистральная в Тамбове приступили к укладке финального слоя асфальта
Сегодня, 09:39
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ООО «Строинжиниринг» приступило к укладке финального слоя дорожного полотна на ул. Магистральная в Тамбове. В рамках данного этапа дорогу покроют пятисантиметровым слоем щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, которую в России используют при строительстве магистралей федерального значения.
Всего работники подрядной организации уложат почти 24 тысячи квадратных метров асфальта.
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