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Тамбовская Епархия через суд хочет узаконить храм Александра Невского
Сегодня, 20:05
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Религиозная организация «Тамбовская Епархия Русской Православной Церкви» подала в суд на администрацию города Тамбова о признании права собственности на здание (строение) нежилого назначения – Храм кн. Александра Невского, общей площадью – 239,7 кв.м., расположенный по адресу: г. Тамбов, ул. Астраханская, д.173/3а, литер А. К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора привлечено Управление градостроительства и архитектуры Тамбовской области и Управление Росреестра по Тамбовской области.
Подобные судебные разбирательства говорят о том, что объект появился без необходимых разрешительных документов или есть вопросы по оформлению права собственности. Храм в честь благоверного князя Александра Невского был освящен освящен митрополитом Тамбовским и Рассказовским Феодосием в 2014 году.
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