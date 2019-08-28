В МБУ «Спецтехуниверсал» допущены факты принятия и оплаты не выполненных работ Комментариев: 0



В частности были выявлены следующие нарушения: допущены факты принятия и оплаты не выполненных работ, в один день заключалось несколько договоров до 100,0 тыс. руб. с одним поставщиком на поставку одноименной продукции, таким образом, учреждение уходило от торгов, контракт с одной из фирмы на автотранспортные услуги заключен уже после их фактического оказания. С нарушениями осуществлялся учет и распоряжение муниципальным имуществом, в том числе допускались факты списания основных средств и материальных запасов ранее гарантийного и полезного срока его использования. Контрольно-счетная палата города Тамбова в рамках проверки расходования средств на выполнение работ по сбору, вывозу, утилизации несанкционированных свалок с территории города Тамбова выявила нарушения в деятельности МБУ «Спецтехуниверсал». Проверка была инициирована гордумой по предложению депутата Артема Александрова.В частности были выявлены следующие нарушения: допущены факты принятия и оплаты не выполненных работ, в один день заключалось несколько договоров до 100,0 тыс. руб. с одним поставщиком на поставку одноименной продукции, таким образом, учреждение уходило от торгов, контракт с одной из фирмы на автотранспортные услуги заключен уже после их фактического оказания. С нарушениями осуществлялся учет и распоряжение муниципальным имуществом, в том числе допускались факты списания основных средств и материальных запасов ранее гарантийного и полезного срока его использования.



