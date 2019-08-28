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Александр Бобров больше не работает в администрации города Коврова
Сегодня, 08:28
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Бывший глава администрации города Тамбова Александр Бобров уволился и из администрации города Коврова, где занимал должность заместителя главы администрации города по вопросам финансов и экономики. В настоящее время продолжается суд в отношении Александра Боброва, которого обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.
«Свое появление на «сцене» города он начал помпезным монологом про то, что в городе должно быть много цветов, альпийских горок и фонтанов. А еще Бобров обещал, что в Коврове будет установлен памятник мотоциклу «Ковровец», - пишет сайт «Ковровские вести».
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