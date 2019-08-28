Регистрация Войти
Вход на сайт
За морем теплее, а на родине светлее.
Русская поговорка
Выбор редакции
 
 

Депутаты согласовали значительное повышение тарифов на воду и водоотведение

«Правду, как и свободу слова не задушить» - в Тамбове прошла акция протеста

В микрорайоне «Майский» планируют построить храм - ранее чиновники выступали против

Сотрудники Центра социальных услуг для граждан в Кирсанове похитили 7 млн рублей

В Тамбове снова вырастет плата за детский сад

Руководитель Тамбова дал неудовлетворительную оценку работам по благоустройству сквера Льва Толстого

Росздравнадзор добивается аннулирование лицензии у «Формулы здоровья» и возбуждение уголовного дела

Ошибочно списанные деньги за оплату проезда автоматически не вернут

Бывший директор мичуринского парка культуры добился отмены постановления об увольнении

Более 20 тысяч зрителей посетили «Чернозем»

На территории Сосновского района планируют построить мусорный полигон

Прокуратура потребовала установить светофор на перекрестке, где пострадало 10 человек

» » В ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» состоялось открытие новой линии по производству хлебобулочных изделий

В ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» состоялось открытие новой линии по производству хлебобулочных изделий

Сегодня, 12:04
Комментариев: 0
Версия для печати
В ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» состоялось открытие новой линии по производству хлебобулочных изделийНа базе ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» состоялось торжественное открытие новой линии по производству хлеба и хлебобулочных изделий, в которой принял участие заместитель главы администрации области Сергей Иванов.

«Хлебобулочная продукция здесь очень вкусная, - отметил Сергей Иванов. - Ведь в производстве используют только натуральные компоненты, без каких либо добавок».

Новая линия позволит комбинату повысить мощность производства с 50 до 68 тонн в сутки, будет расширен ассортимент продукции. ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» ведущее предприятие в сфере пищевой промышленности региона.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Тамбовский хлебокомбинат вложил в реконструкцию 150 млн рублей

Горожане будут с хлебом

В Воронежской области открывается хлебокомбинат стоимостью 550 млн рублей

Жители Тамбова будут с хлебом

В Липецке открылись новые линии по производству муки и хлеба

Цены на «социальный» хлеб будут стабилизированы

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» состоялось открытие новой линии по производству хлебобулочных изделий

Сегодня, 12:04
0
На базе ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» состоялось торжественное открытие новой линии по производству хлеба и хлебобулочных изделий, в которой принял участие заместитель главы администрации области Сергей Иванов.

По факту пожара в здании детского приюта проводится проверка

Сегодня, 08:43
0
По факту пожара в здании детского приюта «Орешек» в селе Татаново в Тамбовском районе прокуратура начала проводить проверку.

Александр Бобров больше не работает в администрации города Коврова

Сегодня, 08:28
0
Бывший глава администрации города Тамбова Александр Бобров уволился и из администрации города Коврова, где занимал должность заместителя главы администрации города по вопросам финансов и экономики.

В МБУ «Спецтехуниверсал» допущены факты принятия и оплаты не выполненных работ

Сегодня, 08:18
0
Контрольно-счетная палата города Тамбова в рамках проверки расходования средств на выполнение работ по сбору, вывозу, утилизации несанкционированных свалок с территории города Тамбова выявила нарушения в деятельности МБУ «Спецтехуниверсал».

Тамбовская Епархия через суд хочет узаконить храм Александра Невского

Вчера, 20:05
0
Религиозная организация «Тамбовская Епархия Русской Православной Церкви» подала в суд на администрацию города Тамбова о признании права собственности на здание (строение) нежилого назначения – Храм кн. Александра Невского, общей площадью – 239,7 кв.м., расположенный по адресу: г. Тамбов, ул.

На ул. Магистральная в Тамбове приступили к укладке финального слоя асфальта

Вчера, 09:39
0
ООО «Строинжиниринг» приступило к укладке финального слоя дорожного полотна на ул. Магистральная в Тамбове.

Уголовным делом по факту гибели хоккеиста занимается отдел по расследованию особо важных дел

Вчера, 09:23
0
По факту гибели молодого хоккеиста из города Тамбова, который скончался после драки в больнице, было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Депутаты согласовали значительное повышение тарифов на воду и водоотведение

Вчера, 08:20
0
На внеочередном Тамбовской городской Думы депутаты приняли решение об обращении к главе администрации Тамбовской области о повышении тарифов на коммунальные услуги выше установленных индексов.

Школьный проездной подорожает более чем на 20%

28 августа 2019
0
Администрация города Тамбова приняла решение о повышении стоимости льготных проездных билетов.

Прокуратура выявила нарушения в деятельности управляющей организации

28 августа 2019
0
Прокуратура выявила нарушения законодательства в деятельности управляющей организации ООО «ЖК ТИС».

В Тамбове хотят резко увеличить тарифы на водоснабжение и водоотведение

28 августа 2019
0
Сегодня состоится 60-ое внеочередное заседание Тамбовской городской Думы Тамбовской области VI созыва.

Фирма с австрийским капиталом будет спонсором ФК «Тамбов»

27 августа 2019
0
Строительная компания АО «Тамак» и футбольный клуб «Тамбов» подписали спонсорское соглашение на один год.

Руководитель ООО «Квадр» фигурант уголовного дела связанного со строительством школы в Мичуринске

27 августа 2019
0
Руководитель строительной фирмы ООО «Квадр» стал фигурантом уголовного дела связанного со строительством инновационной школы в Мичуринске на 1275 мест.

«Правду, как и свободу слова не задушить» - в Тамбове прошла акция протеста

26 августа 2019
0
25 августа в Тамбове в Рассказовском сквере (на площадке, где можно проводить публичные мероприятия до 100 человек без уведомления) прошел очередной митинг ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей под девизом: «Правду, как и свободу слова не задушить».

Услуги по освещению деятельности областной Думы обойдутся бюджету в 720 тыс. рублей

25 августа 2019
0
Тамбовская областная Дума заключила два контракта с ЗАО «Комсомольская правда в Воронеже» на оказание услуг по освещению деятельности законодательного собрания в периодических печатных изданиях.

С мест несанкционированных свалок было вывезено 15326,5 кубометров мусора

25 августа 2019
0
Администрация города Тамбова совместно с муниципальными учреждениями проводит большую работу по ликвидации в областном центре несанкционированных свалок.

В Тамбове пройдут бесплатные курсы китайского языка

25 августа 2019
0
На базе библиотеки им. А.С. Пушкина в Тамбове будут организованы бесплатные курсы по изучению китайского языка.

В микрорайоне «Майский» планируют построить храм - ранее чиновники выступали против

24 августа 2019
0
В микрорайоне «Майский», планируют построить храм, об этом заявил представитель управления архитектуры и градостроительства области Александр Филатов на встрече с жителями микрорайона.

За секс со школьницей парню назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы

24 августа 2019
0
Суд вынесен приговор 19-летнему молодому человеку, которого признали виновным в половой связи с 15-летней школьницей.

Заместитель главы администрации Тамбова трагически погиб в Рязанской области

24 августа 2019
0
Сегодня с утра в Рязанской области на 266-м км трассы М-6 Москва – Астрахань произошло трагическое ДТП с участием заместителя главы администрации города Тамбова Алексея Ануфриева.

Вынесен приговор фермеру, который похитил грант управления сельского хозяйства

22 августа 2019
0
Вступил в законную силу приговор в отношении Сторожева В.И., которого суд признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере, - сообщает «ПРАВО68».
Copyrights © 2014
Контакты О проекте Реклама на сайте Редакция Статистика
Rambler Яндекс цитирования

© 2001-2014 Информационное агентство "Тамбов-информ" предлагает новости Тамбова, Тамбовской области и соседних регионов - Воронежа, Липецка, Саратова, Пензы, Белгорода и Рязани.".

18+
Все права защищены. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА Тамбов-информ обязательна.

Свидетельство о регистрации электронного периодического издания Эл № 77-4943 от 30.11.2001 выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, Ленинград, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, студенты, Тамбов, тамбовская область, Шанина, школа, юрий жирков

Показать все теги