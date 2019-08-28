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В ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» состоялось открытие новой линии по производству хлебобулочных изделий
Сегодня, 12:04
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На базе ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» состоялось торжественное открытие новой линии по производству хлеба и хлебобулочных изделий, в которой принял участие заместитель главы администрации области Сергей Иванов.
«Хлебобулочная продукция здесь очень вкусная, - отметил Сергей Иванов. - Ведь в производстве используют только натуральные компоненты, без каких либо добавок».
Новая линия позволит комбинату повысить мощность производства с 50 до 68 тонн в сутки, будет расширен ассортимент продукции. ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» ведущее предприятие в сфере пищевой промышленности региона.
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