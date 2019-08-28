В ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» состоялось открытие новой линии по производству хлебобулочных изделий 0 На базе ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» состоялось торжественное открытие новой линии по производству хлеба и хлебобулочных изделий, в которой принял участие заместитель главы администрации области Сергей Иванов.

По факту пожара в здании детского приюта проводится проверка 0 По факту пожара в здании детского приюта «Орешек» в селе Татаново в Тамбовском районе прокуратура начала проводить проверку.

Александр Бобров больше не работает в администрации города Коврова 0 Бывший глава администрации города Тамбова Александр Бобров уволился и из администрации города Коврова, где занимал должность заместителя главы администрации города по вопросам финансов и экономики.

В МБУ «Спецтехуниверсал» допущены факты принятия и оплаты не выполненных работ 0 Контрольно-счетная палата города Тамбова в рамках проверки расходования средств на выполнение работ по сбору, вывозу, утилизации несанкционированных свалок с территории города Тамбова выявила нарушения в деятельности МБУ «Спецтехуниверсал».

Тамбовская Епархия через суд хочет узаконить храм Александра Невского 0 Религиозная организация «Тамбовская Епархия Русской Православной Церкви» подала в суд на администрацию города Тамбова о признании права собственности на здание (строение) нежилого назначения – Храм кн. Александра Невского, общей площадью – 239,7 кв.м., расположенный по адресу: г. Тамбов, ул.

Уголовным делом по факту гибели хоккеиста занимается отдел по расследованию особо важных дел 0 По факту гибели молодого хоккеиста из города Тамбова, который скончался после драки в больнице, было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Депутаты согласовали значительное повышение тарифов на воду и водоотведение 0 На внеочередном Тамбовской городской Думы депутаты приняли решение об обращении к главе администрации Тамбовской области о повышении тарифов на коммунальные услуги выше установленных индексов.

Школьный проездной подорожает более чем на 20% 0 Администрация города Тамбова приняла решение о повышении стоимости льготных проездных билетов.

Прокуратура выявила нарушения в деятельности управляющей организации 0 Прокуратура выявила нарушения законодательства в деятельности управляющей организации ООО «ЖК ТИС».

В Тамбове хотят резко увеличить тарифы на водоснабжение и водоотведение 0 Сегодня состоится 60-ое внеочередное заседание Тамбовской городской Думы Тамбовской области VI созыва.

Фирма с австрийским капиталом будет спонсором ФК «Тамбов» 0 Строительная компания АО «Тамак» и футбольный клуб «Тамбов» подписали спонсорское соглашение на один год.

Руководитель ООО «Квадр» фигурант уголовного дела связанного со строительством школы в Мичуринске 0 Руководитель строительной фирмы ООО «Квадр» стал фигурантом уголовного дела связанного со строительством инновационной школы в Мичуринске на 1275 мест.

«Правду, как и свободу слова не задушить» - в Тамбове прошла акция протеста 0 25 августа в Тамбове в Рассказовском сквере (на площадке, где можно проводить публичные мероприятия до 100 человек без уведомления) прошел очередной митинг ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей под девизом: «Правду, как и свободу слова не задушить».

Услуги по освещению деятельности областной Думы обойдутся бюджету в 720 тыс. рублей 0 Тамбовская областная Дума заключила два контракта с ЗАО «Комсомольская правда в Воронеже» на оказание услуг по освещению деятельности законодательного собрания в периодических печатных изданиях.

С мест несанкционированных свалок было вывезено 15326,5 кубометров мусора 0 Администрация города Тамбова совместно с муниципальными учреждениями проводит большую работу по ликвидации в областном центре несанкционированных свалок.

В Тамбове пройдут бесплатные курсы китайского языка 0 На базе библиотеки им. А.С. Пушкина в Тамбове будут организованы бесплатные курсы по изучению китайского языка.

В микрорайоне «Майский» планируют построить храм - ранее чиновники выступали против 0 В микрорайоне «Майский», планируют построить храм, об этом заявил представитель управления архитектуры и градостроительства области Александр Филатов на встрече с жителями микрорайона.

Заместитель главы администрации Тамбова трагически погиб в Рязанской области 0 Сегодня с утра в Рязанской области на 266-м км трассы М-6 Москва – Астрахань произошло трагическое ДТП с участием заместителя главы администрации города Тамбова Алексея Ануфриева.