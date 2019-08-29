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» » Жители Тамбова: «Не дай бог чей-то ребёнок окажется под колёсами автомобиля»

Жители Тамбова: «Не дай бог чей-то ребёнок окажется под колёсами автомобиля»

Сегодня, 07:57
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Жители Тамбова: «Не дай бог чей-то ребёнок окажется под колёсами автомобиля»В районе жилого дома № 14В по ул. Чичканова в городе Тамбове достаточно оживлённое движение, ещё бы на месте пешеходного тротуара незаконно организована парковка для транспортных средств, - сообщает «ПРАВО68». Подобная ситуация, особенно в вечернее время создает реальную угрозу для местных жителей, в том числе детей.

«С прошлого года обращаюсь по факту движения автомобилей по тротуару в ГИБДД. За это время был привлечён лишь 1 водитель!, - рассказывает Василий Белый. - По остальным же вызовам приезжающие инспекторы ГИБДД и дорожного надзора смеются говоря, что вам видимо нечем заняться и все в этом духе. На многочисленные письменные обращения мне пришло несколько ответов о том, что это участок предназначен для движения транспорта, мол, нет знаков запрещающих въезд. Но разве на всех пешеходных тротуарах ставят какие-либо знаки?»

По данной ситуации в администрацию города Тамбова направил заявление депутат городской Думы Артем Александров, которому пришел ответ, что действительно в районе жилого дома располагается самовольная парковка, но до настоящего момента конкретных мер по ее ликвидации не принято.

«Практически ежедневно обращаюсь в компетентные органы с просьбой решить проблему, обезопасить детей и взрослых от возможного наезда транспортных средств, рядом функционирует магазин алкогольной продукции и какой-нибудь алкаш влетит на тротуар и покалечит людей, не дай бог чей-то ребёнок окажется под колёсами автомобиля», - говорит местный житель.

Жители Тамбова: «Не дай бог чей-то ребёнок окажется под колёсами автомобиля»
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