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«Даже слов нет все это выразить» - о ситуации с уборкой городских кладбищ
Сегодня, 14:16
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За последнюю неделю в комитет городского хозяйства администрации города Тамбова поступило шесть сигналов по вопросам уборки кладбищ.
«Вы сами видите, что убирают захоронения и территорию прилегающую, но к другому захоронению. Даже слов нет все это выразить», - комментирует ситуацию телеканалу «Вести-Тамбов» Сергей Прохожий, начальник отдела комитета городского хозяйства администрации Тамбова.
По словам работников администрации несанкционированные свалки прежде всего рук дела самих посетителей кладбищ, которые не доносят мусор до контейнеров. При этом в городе де-факто нет организации, которая бы убирала муниципальные кладбища, работа ведется не на постоянной основе.
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