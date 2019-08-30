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На реконструкцию детской областной больницы будет выделено 1,7 миллиарда рублей
Сегодня, 08:38
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Министерство здравоохранения РФ приняло решение о выделении 1,585 миллиарда рублей в рамках национального проекта «Здравоохранение» на реконструкцию структурных подразделений детской клинической больницы Тамбовской области. Кроме того 156 млн будет направлено из бюджета области.
В управлении здравоохранения региона считают, что масштабная реконструкция позволит совершенствовать оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи детям, вывести на новый качественный уровень систему реабилитации.
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