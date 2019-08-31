|
К депутатам прогульщикам начали принимать меры
Сегодня, 08:04
Комментариев: 0
Версия для печати
На комитете по местному самоуправлению и связям с общественными организациями Тамбовской городской Думы было принято решение об исключении из состава комитета депутата от КПРФ Сергея Гришаева, который последнее время не особо активно принимает участие в деятельности органа. Вопрос будет вынесен на заседание гордумы.
Среди членов фракции партии «Единая Россия» в число прогульщиков входит депутат Сергей Каширин, в 2019 году он принял участие в заседании Тамбовской городской Думы лишь два раза. Не частый гость и другой депутат-единоросс Алексей Плахотников, который посетил половину заседаний.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.