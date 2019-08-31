«Обещанного три года ждут» - жители Уварово добиваются от властей ремонта дороги 0 В течение многих лет жители, проживающие по улице Мирона Кабаргина в городе Уварово Тамбовской области, добиваются от местных и региональных властей ремонта дорожного полотна.

В Тамбовской области нашли гриб, напоминающий голову инопланетянина 0 Жители Тамбовской области активно обсуждают фотографию молодого человека, который нашел огромный гриб напоминающий голову инопланетянина.

В рекламе не допускается использование образов медицинских работников 0 В отношении ПАО СК «Росгосстрах» Тамбовское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения Закона о рекламе.

К депутатам прогульщикам начали принимать меры 0 На комитете по местному самоуправлению и связям с общественными организациями Тамбовской городской Думы было принято решение об исключении из состава комитета депутата от КПРФ Сергея Гришаева, который последнее время не особо активно принимает участие в деятельности органа.

На реконструкцию детской областной больницы будет выделено 1,7 миллиарда рублей 0 Министерство здравоохранения РФ приняло решение о выделении 1,585 миллиарда рублей в рамках национального проекта «Здравоохранение» на реконструкцию структурных подразделений детской клинической больницы Тамбовской области.

Тамбовские «зелёные» обратились к Президенту России насчет новой мичуринской школы 0 Председатель Совета регионального отделения Партии «Зелёные» в Тамбовской области Олег Краснянский обратился с заявлением к Президенту РФ В.В. Путину насчет новой школы в городе Мичуринске.

«Даже слов нет все это выразить» - о ситуации с уборкой городских кладбищ 0 За последнюю неделю в комитет городского хозяйства администрации города Тамбова поступило шесть сигналов по вопросам уборки кладбищ.

На должность главы города Тамбова претендует четыре кандидата 0 Вчера завершился прием заявок на участие в конкурсе на замещение должности главы города Тамбова.

Жители Тамбова: «Не дай бог чей-то ребёнок окажется под колёсами автомобиля» 0 В районе жилого дома № 14В по ул. Чичканова в городе Тамбове достаточно оживлённое движение, ещё бы на месте пешеходного тротуара незаконно организована парковка для транспортных средств, - сообщает «ПРАВО68».

В ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» состоялось открытие новой линии по производству хлебобулочных изделий 0 На базе ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» состоялось торжественное открытие новой линии по производству хлеба и хлебобулочных изделий, в которой принял участие заместитель главы администрации области Сергей Иванов.

По факту пожара в здании детского приюта проводится проверка 0 По факту пожара в здании детского приюта «Орешек» в селе Татаново в Тамбовском районе прокуратура начала проводить проверку.

Александр Бобров больше не работает в администрации города Коврова 0 Бывший глава администрации города Тамбова Александр Бобров уволился и из администрации города Коврова, где занимал должность заместителя главы администрации города по вопросам финансов и экономики.

В МБУ «Спецтехуниверсал» допущены факты принятия и оплаты не выполненных работ 0 Контрольно-счетная палата города Тамбова в рамках проверки расходования средств на выполнение работ по сбору, вывозу, утилизации несанкционированных свалок с территории города Тамбова выявила нарушения в деятельности МБУ «Спецтехуниверсал».

Тамбовская Епархия через суд хочет узаконить храм Александра Невского 0 Религиозная организация «Тамбовская Епархия Русской Православной Церкви» подала в суд на администрацию города Тамбова о признании права собственности на здание (строение) нежилого назначения – Храм кн. Александра Невского, общей площадью – 239,7 кв.м., расположенный по адресу: г. Тамбов, ул.

Уголовным делом по факту гибели хоккеиста занимается отдел по расследованию особо важных дел 0 По факту гибели молодого хоккеиста из города Тамбова, который скончался после драки в больнице, было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Депутаты согласовали значительное повышение тарифов на воду и водоотведение 0 На внеочередном Тамбовской городской Думы депутаты приняли решение об обращении к главе администрации Тамбовской области о повышении тарифов на коммунальные услуги выше установленных индексов.

Школьный проездной подорожает более чем на 20% 0 Администрация города Тамбова приняла решение о повышении стоимости льготных проездных билетов.

Прокуратура выявила нарушения в деятельности управляющей организации 0 Прокуратура выявила нарушения законодательства в деятельности управляющей организации ООО «ЖК ТИС».

В Тамбове хотят резко увеличить тарифы на водоснабжение и водоотведение 0 Сегодня состоится 60-ое внеочередное заседание Тамбовской городской Думы Тамбовской области VI созыва.