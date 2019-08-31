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В рекламе не допускается использование образов медицинских работников
Сегодня, 08:21
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В отношении ПАО СК «Росгосстрах» Тамбовское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения Закона о рекламе. В ходе проверки установлено, что на рекламной конструкции в городе Рассказово размещена реклама с изображением медицинского работника в специальной одежде.
При этом согласно закону в рекламе не допускается использование образов медицинских и фармацевтических работников, за исключением такого использования в рекламе медицинских услуг.
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