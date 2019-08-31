«Обещанного три года ждут» - жители Уварово добиваются от властей ремонта дороги Комментариев: 0



«Мы жители улицы неоднократно обращались в администрацию Тамбовской области, администрацию Уваровского района, нам дали ответ 2017 году, что дорогу по нашей улицы сделают, деньги из федерального бюджета и местного самоуправления выделены порядком 10 миллионов рублей. Но в 2017 году дорогу так и не сделали в 2018 году мы жители улицы снова обращались за помощь в укладке асфальтного покрытия на улице Мирона Кабаргина, нам дали ответ, что асфальт уже положили, но его как не было, так и нет», - пишут губернатору Александру Никитину местные жители (орфография и пунктуация автора сохранены).



Администрация города Уварово неоднократно выходила к жителям с предложениями по данному вопросу, информировав о возможности получения средств областного бюджета по схеме на один собранный жителями рубль, управление автомобильных дорог области выделяет такую же сумму. Подобные предложения не устраивают горожан: «Получается, что каждая семья должна отдать по 62000 рублей. Думаем, Вы понимаете, что доход жителей маленького провинциального города невелик. Собрать такую сумму просто не реально, даже в рассрочку».



Как будет, решаться вопрос с ремонтом дороги, и будет ли вообще решаться в ближайшее время не понятно. В течение многих лет жители, проживающие по улице Мирона Кабаргина в городе Уварово Тамбовской области, добиваются от местных и региональных властей ремонта дорожного полотна.«Мы жители улицы неоднократно обращались в администрацию Тамбовской области, администрацию Уваровского района, нам дали ответ 2017 году, что дорогу по нашей улицы сделают, деньги из федерального бюджета и местного самоуправления выделены порядком 10 миллионов рублей. Но в 2017 году дорогу так и не сделали в 2018 году мы жители улицы снова обращались за помощь в укладке асфальтного покрытия на улице Мирона Кабаргина, нам дали ответ, что асфальт уже положили, но его как не было, так и нет», - пишут губернатору Александру Никитину местные жители (орфография и пунктуация автора сохранены).Администрация города Уварово неоднократно выходила к жителям с предложениями по данному вопросу, информировав о возможности получения средств областного бюджета по схеме на один собранный жителями рубль, управление автомобильных дорог области выделяет такую же сумму. Подобные предложения не устраивают горожан: «Получается, что каждая семья должна отдать по 62000 рублей. Думаем, Вы понимаете, что доход жителей маленького провинциального города невелик. Собрать такую сумму просто не реально, даже в рассрочку».Как будет, решаться вопрос с ремонтом дороги, и будет ли вообще решаться в ближайшее время не понятно.



