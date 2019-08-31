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» » «Обещанного три года ждут» - жители Уварово добиваются от властей ремонта дороги

«Обещанного три года ждут» - жители Уварово добиваются от властей ремонта дороги

Сегодня, 11:50
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«Обещанного три года ждут» - жители Уварово добиваются от властей ремонта дорогиВ течение многих лет жители, проживающие по улице Мирона Кабаргина в городе Уварово Тамбовской области, добиваются от местных и региональных властей ремонта дорожного полотна.

«Мы жители улицы неоднократно обращались в администрацию Тамбовской области, администрацию Уваровского района, нам дали ответ 2017 году, что дорогу по нашей улицы сделают, деньги из федерального бюджета и местного самоуправления выделены порядком 10 миллионов рублей. Но в 2017 году дорогу так и не сделали в 2018 году мы жители улицы снова обращались за помощь в укладке асфальтного покрытия на улице Мирона Кабаргина, нам дали ответ, что асфальт уже положили, но его как не было, так и нет», - пишут губернатору Александру Никитину местные жители (орфография и пунктуация автора сохранены).

Администрация города Уварово неоднократно выходила к жителям с предложениями по данному вопросу, информировав о возможности получения средств областного бюджета по схеме на один собранный жителями рубль, управление автомобильных дорог области выделяет такую же сумму. Подобные предложения не устраивают горожан: «Получается, что каждая семья должна отдать по 62000 рублей. Думаем, Вы понимаете, что доход жителей маленького провинциального города невелик. Собрать такую сумму просто не реально, даже в рассрочку».

Как будет, решаться вопрос с ремонтом дороги, и будет ли вообще решаться в ближайшее время не понятно.
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