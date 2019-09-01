Управление ТЭК и ЖКХ области - экотехнопарк «Центральный» является необходимым объектом Комментариев: 0



Альтернативный проект ООО «КомЭк» по строительству «новой карты» полигона ООО «КомЭк» в Тамбовском районе, модернизации мусоросортировочного комплекса вместо строительства экотехнопарка «Центральный» был отклонен управлением ТЭК и ЖКХ области. Согласно позиции ведомства речь идет о заполнении полигона ООО «КомЭк» в Тамбовском районе и расширении жилищного строительства в его районе. В частности в северо-западном направлении в ближайшее время планируется строительство жилищного комплекса «Малиновка» на расстоянии менее 1 км от существующего объекта сортировки и захоронения.



По мнению управления ТЭК и ЖКХ Тамбовской области экотехнопарк «Центральный» является необходимым объектом с точки зрения размещения отходов, обеспечения их обработки и утилизации.



Профильным управлением были учтены замечания прокуратуры области, что в проекте отсутствует обоснование необходимости строительства, реконструкции и вывода из эксплуатации большинства объекта. В тоже время замечания: УФАС, А.А. Кондранина, ООО «КомЭк» по вопросу отсутствия сведений, подтверждающих экономическую и технологическую обоснованность роста тарифа, были отклонены. Согласно позиции управления фактическое формирование предельных величин тарифа регионального оператора осуществляется на основании требований путем включения экономически обоснованных затрат. От 11 заинтересованных лиц в рамках обсуждения нового проекта территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления на территории Тамбовской области поступило более 20 предложений.Альтернативный проект ООО «КомЭк» по строительству «новой карты» полигона ООО «КомЭк» в Тамбовском районе, модернизации мусоросортировочного комплекса вместо строительства экотехнопарка «Центральный» был отклонен управлением ТЭК и ЖКХ области. Согласно позиции ведомства речь идет о заполнении полигона ООО «КомЭк» в Тамбовском районе и расширении жилищного строительства в его районе. В частности в северо-западном направлении в ближайшее время планируется строительство жилищного комплекса «Малиновка» на расстоянии менее 1 км от существующего объекта сортировки и захоронения.По мнению управления ТЭК и ЖКХ Тамбовской области экотехнопарк «Центральный» является необходимым объектом с точки зрения размещения отходов, обеспечения их обработки и утилизации.Профильным управлением были учтены замечания прокуратуры области, что в проекте отсутствует обоснование необходимости строительства, реконструкции и вывода из эксплуатации большинства объекта. В тоже время замечания: УФАС, А.А. Кондранина, ООО «КомЭк» по вопросу отсутствия сведений, подтверждающих экономическую и технологическую обоснованность роста тарифа, были отклонены. Согласно позиции управления фактическое формирование предельных величин тарифа регионального оператора осуществляется на основании требований путем включения экономически обоснованных затрат.



