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Возбуждено уголовное дело по факту невыплата зарплаты работникам «Тамбовский трикотаж»
Сегодня, 09:00
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По материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам ООО «Тамбовский трикотаж». По версии следствия, руководство предприятия из личной заинтересованности, с целью поддержать рентабельность фирмы и сохранить отношения с деловыми партнерами, расходовало поступающие на расчетный счет денежные средства на оплату долгов по договорам, а не оплату зарплаты. По состоянию на конце августа долг перед работниками по зарплате превышает 3 млн рублей.
ООО «Тамбовский трикотаж» — старейший производитель трикотажа в Центральном регионе, официальной точкой отсчета деятельности предприятия считается 1946 год.
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