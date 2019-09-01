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» » В Рассказово открыли школу современных индустриальных технологий

В Рассказово открыли школу современных индустриальных технологий

Сегодня, 09:16
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В Рассказово открыли школу современных индустриальных технологий2 сентября в городе Рассказово состоялось торжественное открытие инновационного образовательного учреждения «Школа-центр современных индустриальных технологий». Трехэтажное здание новой школы состоит из четырех модулей. На реализацию проекта было направлено около 849 миллионов рублей.

«Без преувеличения, школа «Центр ИнТех» может по праву соперничать с лучшими столичными учебными заведениями. Школа инновационная, и очень символично, что она построена именно в городе-мастеров Рассказово», - заявил на торжественном мероприятии глава администрации области Александр Никитин.
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В Рассказово открыли школу современных индустриальных технологий

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