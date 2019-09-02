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Сергей Юхачев назначен заместителем губернатора
Сегодня, 09:32
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Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин назначил своим заместителем Сергея Юхачева, который ранее занимал пост начальника управления экономической политики администрации Тамбовской области.
Сергей Юхачев доктор экономических наук, государственный советник Тамбовской области 1 класса, ранее был депутатом Тамбовской городской Думы. В новой должности он будет курировать вопросы экономики.
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