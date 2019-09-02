Мусоросортировочный комплекс построенный за 20,8 млн рублей не выведен на полную мощность 0 В конце 2018 года в Петровском районе был построен мусоросортировочный комплекс по обработке отходов, который до настоящего времени не выведен на проектную мощность, - сообщает «ПРАВО68».

В Тамбове пройдет плоггинг-забег под девизом «Беги со смыслом» 0 7 сентября в Тамбове пройдет плоггинг-забег под девизом «Беги со смыслом» в рамках первого Всероссийского автопробега коммунальной техники «Чистая страна».

После очередной аварии в Тамбове водоснабжение восстановлено 0 Сотрудники АО «Тамбовские коммунальные системы» восстановили водоснабжение в многоквартирных домах по улице Сабуровская, 2а, корпус 1-4, 2б, 2в и котельной.

Сергей Юхачев назначен заместителем губернатора 0 Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин назначил своим заместителем Сергея Юхачева, который ранее занимал пост начальника управления экономической политики администрации Тамбовской области.

В Рассказово открыли школу современных индустриальных технологий 0 2 сентября в городе Рассказово состоялось торжественное открытие инновационного образовательного учреждения «Школа-центр современных индустриальных технологий».

Возбуждено уголовное дело по факту невыплата зарплаты работникам «Тамбовский трикотаж» 0 По материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам ООО «Тамбовский трикотаж».

Управление ТЭК и ЖКХ области - экотехнопарк «Центральный» является необходимым объектом 0 От 11 заинтересованных лиц в рамках обсуждения нового проекта территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления на территории Тамбовской области поступило более 20 предложений.

«Обещанного три года ждут» - жители Уварово добиваются от властей ремонта дороги 0 В течение многих лет жители, проживающие по улице Мирона Кабаргина в городе Уварово Тамбовской области, добиваются от местных и региональных властей ремонта дорожного полотна.

В Тамбовской области нашли гриб, напоминающий голову инопланетянина 0 Жители Тамбовской области активно обсуждают фотографию молодого человека, который нашел огромный гриб напоминающий голову инопланетянина.

В рекламе не допускается использование образов медицинских работников 0 В отношении ПАО СК «Росгосстрах» Тамбовское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения Закона о рекламе.

К депутатам прогульщикам начали принимать меры 0 На комитете по местному самоуправлению и связям с общественными организациями Тамбовской городской Думы было принято решение об исключении из состава комитета депутата от КПРФ Сергея Гришаева, который последнее время не особо активно принимает участие в деятельности органа.

На реконструкцию детской областной больницы будет выделено 1,7 миллиарда рублей 0 Министерство здравоохранения РФ приняло решение о выделении 1,585 миллиарда рублей в рамках национального проекта «Здравоохранение» на реконструкцию структурных подразделений детской клинической больницы Тамбовской области.

Тамбовские «зелёные» обратились к Президенту России насчет новой мичуринской школы 0 Председатель Совета регионального отделения Партии «Зелёные» в Тамбовской области Олег Краснянский обратился с заявлением к Президенту РФ В.В. Путину насчет новой школы в городе Мичуринске.

«Даже слов нет все это выразить» - о ситуации с уборкой городских кладбищ 0 За последнюю неделю в комитет городского хозяйства администрации города Тамбова поступило шесть сигналов по вопросам уборки кладбищ.

На должность главы города Тамбова претендует четыре кандидата 0 Вчера завершился прием заявок на участие в конкурсе на замещение должности главы города Тамбова.

Жители Тамбова: «Не дай бог чей-то ребёнок окажется под колёсами автомобиля» 0 В районе жилого дома № 14В по ул. Чичканова в городе Тамбове достаточно оживлённое движение, ещё бы на месте пешеходного тротуара незаконно организована парковка для транспортных средств, - сообщает «ПРАВО68».

В ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» состоялось открытие новой линии по производству хлебобулочных изделий 0 На базе ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» состоялось торжественное открытие новой линии по производству хлеба и хлебобулочных изделий, в которой принял участие заместитель главы администрации области Сергей Иванов.

По факту пожара в здании детского приюта проводится проверка 0 По факту пожара в здании детского приюта «Орешек» в селе Татаново в Тамбовском районе прокуратура начала проводить проверку.

Александр Бобров больше не работает в администрации города Коврова 0 Бывший глава администрации города Тамбова Александр Бобров уволился и из администрации города Коврова, где занимал должность заместителя главы администрации города по вопросам финансов и экономики.

В МБУ «Спецтехуниверсал» допущены факты принятия и оплаты не выполненных работ 0 Контрольно-счетная палата города Тамбова в рамках проверки расходования средств на выполнение работ по сбору, вывозу, утилизации несанкционированных свалок с территории города Тамбова выявила нарушения в деятельности МБУ «Спецтехуниверсал».