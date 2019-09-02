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В Тамбове пройдет плоггинг-забег под девизом «Беги со смыслом»
Сегодня, 10:08
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7 сентября в Тамбове пройдет плоггинг-забег под девизом «Беги со смыслом» в рамках первого Всероссийского автопробега коммунальной техники «Чистая страна». Плоггинг — это забег на определенную дистанцию, совмещённый со сбором разного, в основном пластикового мусора. Основателем этого вида спорта является швед Эрик Альстрем, который во время регулярных пробежек решил собирать по пути мусор.
На забег в Тамбове отводится один час, регистрация участников начнётся в 16.00 около входа на лыжный стадион «Дружба». Участников снабдят экипировкой - футболка, перчатки, пакеты для сбора мусора. Награждение победителей состоится на площади Музыки перед началом концертом.
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