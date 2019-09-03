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» » За купальный сезон погибло 15 человек, в том числе ребенок

За купальный сезон погибло 15 человек, в том числе ребенок

Сегодня, 08:26
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За купальный сезон погибло 15 человек, в том числе ребенок По информации МЧС по Тамбовской области купальный сезон – 2019 в нашем регионе в целом прошел в штатном режиме, системное проведение мероприятий по обеспечению безопасности на воде позволило снизить количество происшествий на воде.

«Снизилось количество погибших, в течение купального сезона погибло 15 человек на водных объектах Тамбовской области, 2 из них - в Тамбове. Погиб один ребенок», - приводи слова сотрудника МЧС Владимира Ведехина onlinetambov.ru

В летний период проведено более 300 патрулирований по обеспечению безопасности, удалось спасти 8 человек.
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