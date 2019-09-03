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В «Доме единоборств» откроют филиал шестой поликлиники
Сегодня, 08:43
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В городе Тамбове по ул. Мичуринская, 150, где располагается «Спортивно-тренировочный центр «Тамбов» («Дом единоборств») откроет свой филиал поликлиника № 6. Медицинское учреждение будет обслуживать около двух тысяч пациентов, в том числе жителей микрорайонов: Радужный, Северный, микрорайонов Слобода Солнечный и т.д.
В основном будут вести прием врачи-терапевты, при необходимости будут приглашать узких специалистов, таких как кардиолог или невролог.
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