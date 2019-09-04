Жители области пожаловались на несправедливость в оплате проезда Комментариев: 0



«С чем связана данная не справедливость. Что если дети едут в другие районы они лучше, а в Никифоровку по полной стоимости», - пишет Галина.



Согласно ответу администрации Никифоровского района, если перевозка в транспортных средствах детей без предоставления им отдельных мест для сидения запрещена в установленном порядке, пассажир имеет право перевезти с собой двух детей в возрасте не старше 12 лет с представлением им отдельных мест для сидения за плату, размер которой не может составлять более чем 50% провозной платы. Пассажир обязан иметь при себе документ, который подтверждает возраст ребенка, перевозимого с предоставлением преимуществ по провозной плате. На сайте «Александр Никитин – прямая линия» жительница Тамбовской области пожаловалась на несправедливость, с ее точки зрения, в рамках оплаты проезда в общественном транспорте. По словам заявителя, если ехать из Тамбова в рабочий поселок Никифоровка, за 10-летнего ребенка билет оплачивается в полном объеме, а если ехать из Тамбова в Мичуринск оплачивается 50 процентов цены.«С чем связана данная не справедливость. Что если дети едут в другие районы они лучше, а в Никифоровку по полной стоимости», - пишет Галина.Согласно ответу администрации Никифоровского района, если перевозка в транспортных средствах детей без предоставления им отдельных мест для сидения запрещена в установленном порядке, пассажир имеет право перевезти с собой двух детей в возрасте не старше 12 лет с представлением им отдельных мест для сидения за плату, размер которой не может составлять более чем 50% провозной платы. Пассажир обязан иметь при себе документ, который подтверждает возраст ребенка, перевозимого с предоставлением преимуществ по провозной плате.



