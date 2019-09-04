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Готовность к отопительному сезону № 1

Сегодня, 08:10
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Готовность к отопительному сезону № 1 Прошло заседание тепловой комиссии по вопросу подготовки города Тамбова к отопительному сезону 2019/2020 года. На совещании внимание представителей управляющих компаний было обращено на необходимость ускорения темпов завершения оформления документов по готовности приборов учёта.

«Чтобы не допустить недоразумений с начислениями в платёжках, органами администрации ведётся постоянная работа с управляющими компаниями», - заявил заместитель главы администрации города Тамбова Дмитрий Панков.

Отдельный акцент был сделан на недопустимость срыва сроков проведения работ по ремонту сетей. Среди поставленных задач - обязательное и своевременное благоустройство территорий, на которых ремонтные работы уже завершены.
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