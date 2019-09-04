|
В тамбовской школе портреты путешественников заменили на портреты священнослужителей
Сегодня, 08:26
Комментариев: 0
Версия для печати
Прокуратура проводит проверку по жалобе общественника Андрея Полякова, который написал заявление по факту фотографии, на которой изображен класс одной из тамбовских школ, где вместо портретов путешественников сейчас висят изображения патриарха Кирилла, местного митрополита Феодосия и икона, - сообщает «МБХ Медиа».
«Да, это 13-й лицей, — рассказал «МБХ Медиа» бывший учащийся этой школы Олег Самойлов. — На фотографии кабинет географии № 42. В мое время там висели портреты Христофора Колумба, Фернана Магеллана, Миклухо-Маклая в конце концов! Сегодня же там другие «путешественники»…».
По мнению заявителя изображения священнослужителей, нарушает светский характер образовательного учреждения.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.