Прокуратура не усмотрела нарушений в резком повышении платы за проезд 0 На обращение депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова по вопросу резкого повышения платы за проезд в общественном транспорте из прокуратуры Тамбовской области пришел ответ. Надзорный орган не усмотрел каких-либо нарушений в решении администрации области повысить стоимость проезда в

В тамбовской школе портреты путешественников заменили на портреты священнослужителей 0 Прокуратура проводит проверку по жалобе общественника Андрея Полякова, который написал заявление по факту фотографии, на которой изображен класс одной из тамбовских школ, где вместо портретов путешественников сейчас висят изображения патриарха Кирилла, местного митрополита Феодосия и икона, -

Готовность к отопительному сезону № 1 0 Прошло заседание тепловой комиссии по вопросу подготовки города Тамбова к отопительному сезону 2019/2020 года.

Жители области пожаловались на несправедливость в оплате проезда 0 На сайте «Александр Никитин – прямая линия» жительница Тамбовской области пожаловалась на несправедливость, с ее точки зрения, в рамках оплаты проезда в общественном транспорте.

Утверждена дата внеочередного заседания гордумы по назначению главы Тамбова 0 Сегодня на заседании президиума Тамбовской городской Думы была утверждена дата внеочередного заседания представительного органа. Депутаты примут решение об избрании главы города Тамбова 16 сентября 2019 года.

В «Доме единоборств» откроют филиал шестой поликлиники 0 В городе Тамбове по ул. Мичуринская, 150, где располагается «Спортивно-тренировочный центр «Тамбов» («Дом единоборств») откроет свой филиал поликлиника № 6.

За купальный сезон погибло 15 человек, в том числе ребенок 0 По информации МЧС по Тамбовской области купальный сезон – 2019 в нашем регионе в целом прошел в штатном режиме, системное проведение мероприятий по обеспечению безопасности на воде позволило снизить количество происшествий на воде.

Мусоросортировочный комплекс построенный за 20,8 млн рублей не выведен на полную мощность 0 В конце 2018 года в Петровском районе был построен мусоросортировочный комплекс по обработке отходов, который до настоящего времени не выведен на проектную мощность, - сообщает «ПРАВО68».

В Тамбове пройдет плоггинг-забег под девизом «Беги со смыслом» 0 7 сентября в Тамбове пройдет плоггинг-забег под девизом «Беги со смыслом» в рамках первого Всероссийского автопробега коммунальной техники «Чистая страна».

После очередной аварии в Тамбове водоснабжение восстановлено 0 Сотрудники АО «Тамбовские коммунальные системы» восстановили водоснабжение в многоквартирных домах по улице Сабуровская, 2а, корпус 1-4, 2б, 2в и котельной.

Сергей Юхачев назначен заместителем губернатора 0 Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин назначил своим заместителем Сергея Юхачева, который ранее занимал пост начальника управления экономической политики администрации Тамбовской области.

В Рассказово открыли школу современных индустриальных технологий 0 2 сентября в городе Рассказово состоялось торжественное открытие инновационного образовательного учреждения «Школа-центр современных индустриальных технологий».

Возбуждено уголовное дело по факту невыплата зарплаты работникам «Тамбовский трикотаж» 0 По материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам ООО «Тамбовский трикотаж».

Управление ТЭК и ЖКХ области - экотехнопарк «Центральный» является необходимым объектом 0 От 11 заинтересованных лиц в рамках обсуждения нового проекта территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления на территории Тамбовской области поступило более 20 предложений.

«Обещанного три года ждут» - жители Уварово добиваются от властей ремонта дороги 0 В течение многих лет жители, проживающие по улице Мирона Кабаргина в городе Уварово Тамбовской области, добиваются от местных и региональных властей ремонта дорожного полотна.

В Тамбовской области нашли гриб, напоминающий голову инопланетянина 0 Жители Тамбовской области активно обсуждают фотографию молодого человека, который нашел огромный гриб напоминающий голову инопланетянина.

В рекламе не допускается использование образов медицинских работников 0 В отношении ПАО СК «Росгосстрах» Тамбовское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения Закона о рекламе.

К депутатам прогульщикам начали принимать меры 0 На комитете по местному самоуправлению и связям с общественными организациями Тамбовской городской Думы было принято решение об исключении из состава комитета депутата от КПРФ Сергея Гришаева, который последнее время не особо активно принимает участие в деятельности органа.

На реконструкцию детской областной больницы будет выделено 1,7 миллиарда рублей 0 Министерство здравоохранения РФ приняло решение о выделении 1,585 миллиарда рублей в рамках национального проекта «Здравоохранение» на реконструкцию структурных подразделений детской клинической больницы Тамбовской области.

Тамбовские «зелёные» обратились к Президенту России насчет новой мичуринской школы 0 Председатель Совета регионального отделения Партии «Зелёные» в Тамбовской области Олег Краснянский обратился с заявлением к Президенту РФ В.В. Путину насчет новой школы в городе Мичуринске.