Прокуратура не усмотрела нарушений в резком повышении платы за проезд Комментариев: 0



«Пересмотр тарифов обусловлен необходимостью приведения автобусного и троллейбусного парков в соответствие с требованиями федерального законодательства к безопасности, качеству и прозрачности перевозок», — говорится в ответе прокуратуры.



Повышение тарифов связано с ростом стоимости затрат на ГСМ, доведением заработной платы работников до уровня минимального размера оплаты труда. В расчет тарифов включены и расходы перевозчиков, связанные с обслуживанием автоматизированной системы учета и оплаты проезда, с учетом наличной оплаты в размере — 2%, по безналичной оплате — 7%. Для сравнения в других городах страны размер вознаграждения оператора значительно ниже, например, в Казани размер вознаграждения составляет — 2,5%, в Крыму – 3%, в Кемерово – 5%, на этот аспект вначале года на заседании гордумы обращал внимание Артем Александров.



«Качество предоставляемых услуг не улучшается, не растут доходы граждан за то тарифы, налоги и другие обязательные платежи бьют рекорды. За все платят из своих скудных доходов граждане и в этом, тоже нет нарушений, надо лишь затянуть потуже пояса. Нас обирают до нитки и все по закону», — считает Артем Александров.



Администрация города Тамбова предлагала установить следующие размеры тарифов: за наличный расчет – 24 руб., за безналичный – 22 руб. По мнению прокуратуры, дифференциация тарифов на проезд в зависимости от способа оплаты не противоречит действующему законодательству. На обращение депутата Тамбовской городской Думы от КПРФ Артема Александрова по вопросу резкого повышения платы за проезд в общественном транспорте из прокуратуры Тамбовской области пришел ответ. Надзорный орган не усмотрел каких-либо нарушений в решении администрации области повысить стоимость проезда в общественном транспорте от 17 до 30%.«Пересмотр тарифов обусловлен необходимостью приведения автобусного и троллейбусного парков в соответствие с требованиями федерального законодательства к безопасности, качеству и прозрачности перевозок», — говорится в ответе прокуратуры.Повышение тарифов связано с ростом стоимости затрат на ГСМ, доведением заработной платы работников до уровня минимального размера оплаты труда. В расчет тарифов включены и расходы перевозчиков, связанные с обслуживанием автоматизированной системы учета и оплаты проезда, с учетом наличной оплаты в размере — 2%, по безналичной оплате — 7%. Для сравнения в других городах страны размер вознаграждения оператора значительно ниже, например, в Казани размер вознаграждения составляет — 2,5%, в Крыму – 3%, в Кемерово – 5%, на этот аспект вначале года на заседании гордумы обращал внимание Артем Александров.«Качество предоставляемых услуг не улучшается, не растут доходы граждан за то тарифы, налоги и другие обязательные платежи бьют рекорды. За все платят из своих скудных доходов граждане и в этом, тоже нет нарушений, надо лишь затянуть потуже пояса. Нас обирают до нитки и все по закону», — считает Артем Александров.Администрация города Тамбова предлагала установить следующие размеры тарифов: за наличный расчет – 24 руб., за безналичный – 22 руб. По мнению прокуратуры, дифференциация тарифов на проезд в зависимости от способа оплаты не противоречит действующему законодательству.



