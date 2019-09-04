Кондуктор: «За всю нищету государство должно платить» Комментариев: 0



«03.09.2019 года я с несовершеннолетней дочерью в 17:00 зашла в троллейбус маршрут 1 на ост. Парк победы. Доехав до ост. Ашан я оплатила проезд наличными, а моя дочь предъявила социальную транспортную карту и справку к ней, т.к. она из многодетной семьи. У водителя- кондуктора карта моего ребенка не считалась. Она потребовала оплатить проезд в полном объеме. На мой вопрос: «Почему, ведь ребенок имеет право на бесплатный проезд и в другом автобусе карта читалась?» Мне ответили: «За всю нищету государство должно платить», - пишет заявитель (орфография и пунктуация автора сохранены).



Так или иначе, женщине пришлось заплатить по полной - 22 рубля. К слову меньше месяца назад в общественном транспорте повысили стоимость проезда. В Тамбове произошел очередной скандал в общественном транспорте, жительница города разместила на сайте пассажирских перевозок жалобу, что ее вместе с дочерью оскорбили в общественном транспорте.«03.09.2019 года я с несовершеннолетней дочерью в 17:00 зашла в троллейбус маршрут 1 на ост. Парк победы. Доехав до ост. Ашан я оплатила проезд наличными, а моя дочь предъявила социальную транспортную карту и справку к ней, т.к. она из многодетной семьи. У водителя- кондуктора карта моего ребенка не считалась. Она потребовала оплатить проезд в полном объеме. На мой вопрос: «Почему, ведь ребенок имеет право на бесплатный проезд и в другом автобусе карта читалась?» Мне ответили: «За всю нищету государство должно платить», - пишет заявитель (орфография и пунктуация автора сохранены).Так или иначе, женщине пришлось заплатить по полной - 22 рубля. К слову меньше месяца назад в общественном транспорте повысили стоимость проезда.



