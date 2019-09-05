|
На западе Тамбова в сквере появились нержавеющие рыбки
Сегодня, 07:36
Комментариев: 0
Версия для печати
В сквере «Речной» по ул. Гастелло в городе Тамбове приступили к монтажу фонтана «Рыбки». Композиция представляет собой трех рыбок, плавающих вокруг водорослей, конструкция сделана из нержавеющей стали.
«Основная сложность - это именно материал, то что это нержавейка. С ней работать, скажем так, не то чтобы сложно, но не так просто как с обычным прокатом. Поэтому сложности определенные были», - рассказал дизайнер художественных металлоконструкций Игорь Черкас.
Благоустраивать сквер «Речной» начали в прошлом году, было проведены масштабные работы по озеленению, установлены малые архитектурные формы.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.