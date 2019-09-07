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«Планомерно и целенаправленно отворачивают от себя людей»
Сегодня, 07:59
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Ситуация со строительством религиозного объекта в районе стадиона «Динамо» на Красноармейской площади в городе Тамбове вызвала серьезный общественный резонанс. По мнению горожан и депутатов, строительные работы ведутся без получения соответствующих разрешительных документов.
«Работы необходимо приостановить, - убежден депутат гордумы Артем Александров. – Необходимо разобраться, поскольку земельный участок под строительство религиозного объекта муниципалитетом не предоставлялся. Закон един для всех, в том числе для представителей церкви».
«Планомерно и целенаправленно отворачивают от себя людей... Почему не строить храмы на ореховых-чичериных? Там нет ни одного на огромный район. Ну, в центре не знают уже как извернуться: одно не разрешили, давай другое, это запретили, придумаем вот это... и не стыдно», - пишет Елена Колупаева.
«А нафига там вообще церковь? И так площадка маленькая перед стадионом», - считает Михаил Архипов.
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