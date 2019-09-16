|
Стартовал кастинг в рамках конкурса «Мисс Тамбовская область – 2019»
Вчера, 08:54
Комментариев: 0
Версия для печати
В доме молодежи в Тамбове прошел первый кастинг конкурса красоты «Мисс Тамбовская область-2019». Успех на кастинге — лишь первый шаг, впереди несколько месяцев напряженной работы.
«Это мечта всей моей жизни. Я уже занималась модельным бизнесом и хочу дальше здесь развиваться. К сожалению, из-за школы, 11-ый класс, сами понимаете, мне пришлось приостановить свой пыл», - прокомментировала телеканалу «Вести-Тамбов» участница кастинга Екатерина Колесникова.
Чтобы стать победителем конкурса, в первую очередь важны хорошие внешние данные, но есть много других составляющих: творческий подход, интеллект, кругозор.
Фото - lifetambov.ru
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.