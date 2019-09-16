Стартовал кастинг в рамках конкурса «Мисс Тамбовская область – 2019»

До 2024 года в Тамбовской области планируют открыть 17 метановых заправок 0 На последнем заседании комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Тамбовской областной Думы обсуждался вопрос внедрения метановых заправок на территории нашего региона.

До конца сентября ряд домов в Тамбове останутся без горячей воды 0 В настоящее время ПАО «Квадра» продолжает работы по реконструкции квартальных сетей от ЦТП-69, проводятся мероприятия по демонтажу старого трубопровода.

Наталия Макаревич: «Мой рабочий день будет 25 часов в сутки» 0 Сегодня состоялось 61-е внеочередное заседание Тамбовской городской Думы, основной вопрос - избрание главы города Тамбова. Теперь руководить областным центром будет Наталия Макаревич, ее кандидатуру поддержали депутаты от партии «Единая Россия» и ЛДПР.

Олег Газманов за 3 млн рублей выступил в Мичуринске 0 В Мичуринске 18 тысяч мичуринцев и гостей с размахом отметили День города, хедлайнером вечера стал народный артист России Олег Газманов.

В Мичуринске прошел день садовода 0 В четырнадцатый раз в городе Мичуринске с особым размахом прошел день садовода.

Стахановскими темпами почти построили храм в районе стадиона «Динамо» 0 Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил освящение креста и купола в основание храма-часовни в районе стадиона «Динамо» в городе Тамбове.

В перинатальном центре Тамбова родился 5 тысячный ребенок 0 За полтора года работы перинатального центра в городе Тамбове было принято пять тысяч родов.

Прокуратура занимается вопросом законности продажи земли, на которой должны были построить «Олимпийский» бассейн 0 В настоящее время прокуратура Ленинского района города Тамбова проводит дополнительную проверку по вопросу законности купли-продажи земельного участка, на котором должны были построить «Олимпийский» бассейн.

В Тамбовской области резко возросло число пожаров 0 По информации Главного управления МЧС России в Тамбовской области за отчетный период зарегистрировано 3445 пожаров, что в 7,2 раза больше чем в прошлом году, - сообщает Тамбовстат.

Зарегистрировано 24 случая заболеваний корью 0 По данным Роспотребнадзора по Тамбовской области в июле 2019 г. зарегистрировано 24 случая заболеваний корью (в июле 2018 г. случаев заболеваний корью не было).

«Элеватор смерти» в Тамбове продали меньше чем за 1 млн. рублей 0 Посредством публичного предложения за 807 тыс. рублей был продан элеватор (здание накопительных емкостей) и земельный участок под ним по улице Кавалерийская, дом 17 в городе Тамбове, - сообщает «ПРАВО68».

В Тамбове прошли обыски у оппозиционеров 0 Вчера с утра в Тамбове проходили обыски у сторонников оппозиционера Алексея Навального, в частности сотрудники правоохранительных органов пришли к Диане Рудаковой, Анне Нефедовой, Игорю Сливину.

Единороссы не поддержали единоросса-кандидата на должность главы Тамбова 0 11 сентября, состоялась 19-я внеочередная Конференция Тамбовского городского местного отделения «Единой России», где представители партии власти рассмотрели вопрос о поддержке кандидата из числа претендентов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса для избрания на должность

Региональные власти планируют запустить проект по разработке месторождения титана 0 Администрация Тамбовской области выкупила у госкорпорации «ВСМПО-Ависма» права на геологоразведку месторождения титанового сырья «Центральное» в Рассказовском районе, - сообщает «Ъ-Черноземье».

Владимир Гаврилов: «Идет откровенная дискредитация органов государственной власти» 0 Президент России Владимир Путин предложил Государственному совету Крыма рассмотреть три кандидатуры на должность главы Республики Крым. Депутаты выберут одного из трех политиков - это Сергей Аксенов от «Единой России», Сергей Богатыренко - лидер регионального отделения КПРФ и депутат Госдумы РФ от

В Тамбовской области введены ограничения на посещение лесов 0 С 12 сентября по 1 октября включительно на территории Тамбовской области введены ограничения на посещение лесов, в связи с установлением пятого класса пожарной опасности.

Завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов азартных игр 0 Следственными органами завершено расследование резонансного уголовного дела в отношении 11 участников преступной группы, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр на территории Тамбовской области.

На автодороге «Тамбов-Шацк» найдены тела погибших молодых людей 0 Появляются подробности гибели двух молодых людей, тела которых обнаружили в лесополосе в районе 38 километра автодороги «Тамбов-Шацк».