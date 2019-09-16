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В Тамбовской области могут увеличить период «тишины»
Сегодня, 08:59
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В Тамбовской областной Думе рассматривается вопрос, который предполагает увеличить продолжительность «ночного» времени. В настоящее время нельзя мешать соседям с 23:00 до 7:00. Согласно законопроекту нельзя будет делать ремонт, слушать громкую музыку и создавать другой шум с 22.00. Например, в Липецкой области ночное время определяют с 22:00 до 8:00.
– Представляется целесообразным направить законопроект в Общественную палату Тамбовской области, которая выразит мнение общественности относительно его содержания, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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