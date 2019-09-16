«Цены за проезд растут, а качество падает» Комментариев: 0



По информации администрации города Тамбова проведена проверка подвижного состава на предмет возможности естественного проветривания пассажирского салона посредством открывания и закрывания форточек в боковых окнах и аварийных вентиляционных люков в крыше автобуса. В результате проверки установлено, что в некоторых автобусах на сдвижных боковых форточках отсутствуют ручки для открывания.



Другой пользователь общественного транспорта жалуется на то, что у неё с карты сняли плату за проезд в пятикратном размере. Шквал жалоб на работу общественного транспорта в Тамбовской области набирает новые обороты. «В салоне автобуса было очень много народу, хотели открыть форточки, но ни у одной из имеющихся форточек не было ручек. Цены за проезд растут, а качество падает. И это не первый автобус», - пишет Клавдия Фокинона.По информации администрации города Тамбова проведена проверка подвижного состава на предмет возможности естественного проветривания пассажирского салона посредством открывания и закрывания форточек в боковых окнах и аварийных вентиляционных люков в крыше автобуса. В результате проверки установлено, что в некоторых автобусах на сдвижных боковых форточках отсутствуют ручки для открывания.Другой пользователь общественного транспорта жалуется на то, что у неё с карты сняли плату за проезд в пятикратном размере.



