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«Цены за проезд растут, а качество падает»
Сегодня, 09:15
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Шквал жалоб на работу общественного транспорта в Тамбовской области набирает новые обороты. «В салоне автобуса было очень много народу, хотели открыть форточки, но ни у одной из имеющихся форточек не было ручек. Цены за проезд растут, а качество падает. И это не первый автобус», - пишет Клавдия Фокинона.
По информации администрации города Тамбова проведена проверка подвижного состава на предмет возможности естественного проветривания пассажирского салона посредством открывания и закрывания форточек в боковых окнах и аварийных вентиляционных люков в крыше автобуса. В результате проверки установлено, что в некоторых автобусах на сдвижных боковых форточках отсутствуют ручки для открывания.
Другой пользователь общественного транспорта жалуется на то, что у неё с карты сняли плату за проезд в пятикратном размере.
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