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Суд запретил деятельность автомойки на Студенце
Сегодня, 10:53
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Октябрьский районный суд города Тамбова удовлетворил исковые требования прокуратуры по запрету деятельности автомойки по ул. Пролетарская, 194Д в водоохранной зоне реки Студенец. Прокуратура обратилась в суд после проверки по заявлению депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, который несколько месяцев добивался запрета незаконной деятельности автомойки.
Суд пришел к выводу, что выдача разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию вопреки требованиям законодательства, не порождают право лица на осуществление запрещенной законом деятельности.
В силу прямого запрета законодателя на осуществление деятельности по мойке транспортных средств в границах водоохранных зон деятельность по мойке транспортных средств в водоохраной зоне реки Студенец является незаконной и подлежит прекращению.
«Следующие наши действия добиться от главы города Тамбова проведения внутренней проверки на этот счет. Вначале, почему чиновники допустили строительство автомойки в границах водоохранной зоны, а потом выгораживали незаконные действия предпринимателя», - отмечает Артем Александров.
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