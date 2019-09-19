В Тамбове планируют списать 4 троллейбуса срок службы, которых еще не наступил Комментариев: 0



Согласно заключению МУП «Тамбовгортранс» троллейбусы дальнейшей эксплуатации не подлежат в связи с неисправностью узлов и агрегатов, капитальный ремонт проводить экономически нецелесообразно. Депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артем Александров считает, что власти своими действиями, ставят на общественном электротранспорте крест.



«Интересная складывается ситуация, согласно паспорту срок службы троллейбуса 16 лет, ресурс до первого капитального ремонта не менее 450 тыс. км. Например, троллейбус с гаражным номером 1015 за восемь лет прошел 332 тыс. км, аналогичная ситуация и по другим транспортным средствам. Нужно детально разобраться в вопросе, как у нас муниципальное предприятие эксплуатирует дорогостоящую технику», - отмечает Артем Александров.



К слову общественный опрос о судьбе электротранспорта в городе, который должны были провести еще два года назад, видимо так и не состоится. В Тамбовскую городскую Думу внесен пакет документов о списании троллейбусов, находящихся в муниципальной казне, - сообщает «ПРАВО68» . Речь идет о троллейбусах «Авангард 5298-0000010-01» 2009 года выпуска.Согласно заключению МУП «Тамбовгортранс» троллейбусы дальнейшей эксплуатации не подлежат в связи с неисправностью узлов и агрегатов, капитальный ремонт проводить экономически нецелесообразно. Депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артем Александров считает, что власти своими действиями, ставят на общественном электротранспорте крест.«Интересная складывается ситуация, согласно паспорту срок службы троллейбуса 16 лет, ресурс до первого капитального ремонта не менее 450 тыс. км. Например, троллейбус с гаражным номером 1015 за восемь лет прошел 332 тыс. км, аналогичная ситуация и по другим транспортным средствам. Нужно детально разобраться в вопросе, как у нас муниципальное предприятие эксплуатирует дорогостоящую технику», - отмечает Артем Александров.К слову общественный опрос о судьбе электротранспорта в городе, который должны были провести еще два года назад, видимо так и не состоится.



