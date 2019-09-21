Регистрация Войти
Вход на сайт
Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

ФК «Тамбов» обыграл ростовский клуб - 2:1

В Мичуринске в результате ДТП сгорело такси

Тамбовская область принимает участие во всероссийском субботнике «Вода России»

Наталия Макаревич: «Мой рабочий день будет 25 часов в сутки»

Олег Газманов за 3 млн рублей выступил в Мичуринске

В Мичуринске прошел день садовода

Владимир Гаврилов: «Идет откровенная дискредитация органов государственной власти»

В Тамбове произошел очередной порыв водовода

В Тамбовской области на выборах тотально победили кандидаты от «Единой России»

Родители: «Мне отказали возить ребенка, которая идет в 10 класс»

Мусоросортировочный комплекс построенный за 20,8 млн рублей не выведен на полную мощность

Тамбовские «зелёные» обратились к Президенту России насчет новой мичуринской школы

» » Сегодня стартует фестиваль «Тамбовщина за спорт»

Сегодня стартует фестиваль «Тамбовщина за спорт»

Сегодня, 08:17
Комментариев: 0
Версия для печати
Сегодня стартует фестиваль «Тамбовщина за спорт»Сегодня стартует осенний этап фестиваля «Тамбовщина за спорт», в сентябре и начале октября проведут во дворах, благоустроенных в рамках проекта комфортная городская среда. По словам депутата Тамбовской областной Думы Ирины Тен, в праздники включат новые формы активностей. В летнем цикле фестиваля, который проходил с июля по август, участвовало более 5 тысячи человек.

Под руководством профессионалов жители города играли в шахматы, шашки, дартс, футбол, баскетбол.

Фото: Азиз Азимахунов
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Дни Германии в Тамбове - 2012

На «снеговой» подушке ремонтируют городские дворы

В сентябре в Тамбове стартует театральный фестиваль «Виват, театр!»

В Тамбове стартует осенний месячник по благоустройству

Тамбовщина стала победителем всероссийского фестиваля

Депутаты забеспокоились о судьбе пернатых

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Рост преступности в Тамбовской области составляет 8%

Сегодня, 08:50
0
В июле 2019 г. зарегистрировано 1129 преступлений, что на 9,9% больше июля 2018 г.

Пожилой житель Тамбова рассказал о строительстве тамбовской крепости

Сегодня, 08:32
0
В Тамбове продолжаются пешие экскурсии проводимые активом округа «Старинный» по вопросам истории родного края.

Сегодня стартует фестиваль «Тамбовщина за спорт»

Сегодня, 08:17
0
Сегодня стартует осенний этап фестиваля «Тамбовщина за спорт», в сентябре и начале октября проведут во дворах, благоустроенных в рамках проекта комфортная городская среда.

В Тамбове планируют продлить работу общественного транспорта

Вчера, 07:07
0
Администрация города Тамбова и структурные подразделения серьезным образом задумались о продлении работы общественного транспорта в ночное время.

ФК «Тамбов» обыграл ростовский клуб - 2:1

Вчера, 06:43
0
Вчера состоялся домашний матч ФК «Тамбов» и «Ростов» победой нашей команды со счетом 2:1. Нападающий ФК «Тамбов» Георгий Мелкадзе стал настоящим героем, поставив победную точку в игре.

В Тамбове планируют списать 4 троллейбуса срок службы, которых еще не закончился

21 сентября 2019
0
В Тамбовскую городскую Думу внесен пакет 68документов о списании троллейбусов, находящихся в муниципальной казне, - сообщает «ПРАВО68». Речь идет о троллейбусах «Авангард 5298-0000010-01» 2009 года выпуска.

В Мичуринске в результате ДТП сгорело такси

21 сентября 2019
0
В городе Мичуринске произошло серьезное ДТП с участием «Яндекс. Такси».

Пока в жилые дома города Тамбова отопление не придет

21 сентября 2019
0
В городе Тамбове начали подавать теплоноситель в социальные объекты: школы, детские сады, медицинские учреждения.

МЧС предупреждает жителей области о возможных заморозках

21 сентября 2019
0
Жителей Тамбовской области ждут неблагоприятные погодные явления: 22 и 23 сентября прогнозируются местами порывы ветра до 20 м/с и значительное похолодание.

Марина Подгорнова: «Машины у них куда-то просто пропадают»

20 сентября 2019
0
На заседании комитета по городскому хозяйству Тамбовской городской Думы были рассмотрены итоги контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального казённого учреждения «Автобаза администрации города Тамбова».

В Уварово найдено тело 18-летнего юноши

20 сентября 2019
0
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту обнаружения на окраине города Уварово тела 18-летнего юноши.

На перекрестке улиц Карла Маркса и Пролетарская иномарка снесла столб

20 сентября 2019
0
В Тамбове на перекрестке улиц Карла Маркса и Пролетарская иномарка снесла столб.

Тамбовская область принимает участие во всероссийском субботнике «Вода России»

19 сентября 2019
0
В рамках Всероссийских экологических акций «Вода России», «Всемирный День чистоты» в Тамбовской области пройдут субботники.

В ближайшее время свои двери распахнут два новых детсада

19 сентября 2019
0
В Тамбове меньше чем за год построили два новых детских сада, расположенных на улицах Сабуровской и Селезневской. Дошкольные образовательные учреждения смогут принять до 350 малышей.

На новых участках в городе Тамбове запретили остановку машин

19 сентября 2019
0
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова информирует, что на новых участках улиц в городе Тамбове были установлены дорожные знаки «Остановка запрещена» по следующим адресам:

Суд запретил деятельность автомойки на Студенце

18 сентября 2019
0
Октябрьский районный суд города Тамбова удовлетворил исковые требования прокуратуры по запрету деятельности автомойки по ул. Пролетарская, 194Д в водоохранной зоне реки Студенец.

Наталия Макаревич обратила внимание на проблему обманутых дольщиков

18 сентября 2019
0
Новый глава города Тамбова Наталия Макаревич провела рабочие совещания с руководителями трех структурных подразделений администрации города.

«Цены за проезд растут, а качество падает»

18 сентября 2019
0
Шквал жалоб на работу общественного транспорта в Тамбовской области набирает новые обороты.

В Тамбовской области могут увеличить период «тишины»

18 сентября 2019
0
В Тамбовской областной Думе рассматривается вопрос, который предполагает увеличить продолжительность «ночного» времени.

До 2024 года в Тамбовской области планируют открыть 17 метановых заправок

17 сентября 2019
0
На последнем заседании комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Тамбовской областной Думы обсуждался вопрос внедрения метановых заправок на территории нашего региона.

Стартовал кастинг в рамках конкурса «Мисс Тамбовская область – 2019»

17 сентября 2019
0
В доме молодежи в Тамбове прошел первый кастинг конкурса красоты «Мисс Тамбовская область-2019».
Copyrights © 2014
Контакты О проекте Реклама на сайте Редакция Статистика
Rambler Яндекс цитирования

© 2001-2014 Информационное агентство "Тамбов-информ" предлагает новости Тамбова, Тамбовской области и соседних регионов - Воронежа, Липецка, Саратова, Пензы, Белгорода и Рязани.".

18+
Все права защищены. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА Тамбов-информ обязательна.

Свидетельство о регистрации электронного периодического издания Эл № 77-4943 от 30.11.2001 выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

ОБЛАКО ТЕГОВ
1 мая, абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, образование, политика тамбов, прокуратура, Рассказово, скутер, Тамбов, тамбовская область, умвд, юрий жирков

Показать все теги