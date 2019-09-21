Рост преступности в Тамбовской области составляет 8% 0 В июле 2019 г. зарегистрировано 1129 преступлений, что на 9,9% больше июля 2018 г.

Пожилой житель Тамбова рассказал о строительстве тамбовской крепости 0 В Тамбове продолжаются пешие экскурсии проводимые активом округа «Старинный» по вопросам истории родного края.

Сегодня стартует фестиваль «Тамбовщина за спорт» 0 Сегодня стартует осенний этап фестиваля «Тамбовщина за спорт», в сентябре и начале октября проведут во дворах, благоустроенных в рамках проекта комфортная городская среда.

В Тамбове планируют продлить работу общественного транспорта 0 Администрация города Тамбова и структурные подразделения серьезным образом задумались о продлении работы общественного транспорта в ночное время.

ФК «Тамбов» обыграл ростовский клуб - 2:1 0 Вчера состоялся домашний матч ФК «Тамбов» и «Ростов» победой нашей команды со счетом 2:1. Нападающий ФК «Тамбов» Георгий Мелкадзе стал настоящим героем, поставив победную точку в игре.

В Тамбове планируют списать 4 троллейбуса срок службы, которых еще не закончился 0 В Тамбовскую городскую Думу внесен пакет 68документов о списании троллейбусов, находящихся в муниципальной казне, - сообщает «ПРАВО68». Речь идет о троллейбусах «Авангард 5298-0000010-01» 2009 года выпуска.

В Мичуринске в результате ДТП сгорело такси 0 В городе Мичуринске произошло серьезное ДТП с участием «Яндекс. Такси».

Пока в жилые дома города Тамбова отопление не придет 0 В городе Тамбове начали подавать теплоноситель в социальные объекты: школы, детские сады, медицинские учреждения.

МЧС предупреждает жителей области о возможных заморозках 0 Жителей Тамбовской области ждут неблагоприятные погодные явления: 22 и 23 сентября прогнозируются местами порывы ветра до 20 м/с и значительное похолодание.

Марина Подгорнова: «Машины у них куда-то просто пропадают» 0 На заседании комитета по городскому хозяйству Тамбовской городской Думы были рассмотрены итоги контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального казённого учреждения «Автобаза администрации города Тамбова».

В Уварово найдено тело 18-летнего юноши 0 В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту обнаружения на окраине города Уварово тела 18-летнего юноши.

На перекрестке улиц Карла Маркса и Пролетарская иномарка снесла столб 0 В Тамбове на перекрестке улиц Карла Маркса и Пролетарская иномарка снесла столб.

В ближайшее время свои двери распахнут два новых детсада 0 В Тамбове меньше чем за год построили два новых детских сада, расположенных на улицах Сабуровской и Селезневской. Дошкольные образовательные учреждения смогут принять до 350 малышей.

На новых участках в городе Тамбове запретили остановку машин 0 Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова информирует, что на новых участках улиц в городе Тамбове были установлены дорожные знаки «Остановка запрещена» по следующим адресам:

Суд запретил деятельность автомойки на Студенце 0 Октябрьский районный суд города Тамбова удовлетворил исковые требования прокуратуры по запрету деятельности автомойки по ул. Пролетарская, 194Д в водоохранной зоне реки Студенец.

Наталия Макаревич обратила внимание на проблему обманутых дольщиков 0 Новый глава города Тамбова Наталия Макаревич провела рабочие совещания с руководителями трех структурных подразделений администрации города.

«Цены за проезд растут, а качество падает» 0 Шквал жалоб на работу общественного транспорта в Тамбовской области набирает новые обороты.

В Тамбовской области могут увеличить период «тишины» 0 В Тамбовской областной Думе рассматривается вопрос, который предполагает увеличить продолжительность «ночного» времени.