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Сегодня стартует фестиваль «Тамбовщина за спорт»
Сегодня, 08:17
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Сегодня стартует осенний этап фестиваля «Тамбовщина за спорт», в сентябре и начале октября проведут во дворах, благоустроенных в рамках проекта комфортная городская среда. По словам депутата Тамбовской областной Думы Ирины Тен, в праздники включат новые формы активностей. В летнем цикле фестиваля, который проходил с июля по август, участвовало более 5 тысячи человек.
Под руководством профессионалов жители города играли в шахматы, шашки, дартс, футбол, баскетбол.
Фото: Азиз Азимахунов
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