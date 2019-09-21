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Пожилой житель Тамбова рассказал о строительстве тамбовской крепости

Сегодня, 08:32
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Пожилой житель Тамбова рассказал о строительстве тамбовской крепостиВ Тамбове продолжаются пешие экскурсии проводимые активом округа «Старинный» по вопросам истории родного края. Во время очередной прогулки пожилой житель города - Григорий Попов рассказал о строительстве тамбовской крепости, революционерах Катине и Кузнецове, показал объекты культурного наследия. Максим Катин и Николай Кузнецов члены партии социалистов-революционеров (эсеров), которые в 1905 году совершили убийство тамбовского вице-губернатора Николая Богдановича. В советское время их именами назвали улицу (ныне Студенецкая набережная).

«Западная стена современного «Детского мира» на ул.Карла Маркса фактически соответствует стене крепостной башни, макет которой я привёз с собой», - рассказал тамбовский краевед Валерий Кучин.

По пути к московскому «Детскому миру» участники экскурсии обратили внимание на мост через реку Студенец.

фото: Ангелина Захарова
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