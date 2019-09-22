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Прошел второй кастинг конкурса «Мисс Тамбовская область -2019»
Сегодня, 07:20
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На базе дома молодежи в Тамбове состоялся заключительный кастинг девушек для участия в конкурсе «Мисс Тамбовская область -2019». Участие во втором этапе приняли девушки в возрасте от 16 до 23 лет.
«Многим надо поработать над образом и фигурой, чем мы и будем совместно заниматься до финала конкурса, который состоится в середине декабря. В целом, кастинг достойный», – поделилась с LifeTambov.ru директор ООО МА «M-Star» Светлана Мешкова.
Впереди у девушек 3 месяца подготовки и финал конкурса.
Фото: «Онлайн-Тамбов»
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