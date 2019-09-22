Тамбовская Епархия добилась права собственности на самовольно построенный храм Комментариев: 0



По словам тамбовского коллекционера, создателя частного литературно-художественного музея Сергея Денисова Тамбовская Епархия пользуется своим положением. «Один из местных чиновников мне сказал: «У духовенства нет времени на это всё, они не могут заниматься мирскими делами – это монахи, пусть они молятся, делают храмы, а мы им должны помогать». В данном случае землю могут потом взять, так как на ней будет объект капитального строительства. Не удивлюсь, если в час икс половина церковной земли и собственности окажется в чьих-то руках», - заявил Сергей Денисов в интервью изданию «ПРАВО68». Тамбовская Епархия РПЦ через суд добилась права собственности на храм князя Александра Невского, общей площадью 239,7 кв.м., расположенный по адресу: Тамбов, ул. Астраханская, д.173/3а, литер А. Ранее данный объект был построен без получения религиозной организации всех разрешительных документов. Аналогичная спорная ситуация в настоящее время складывается в районе стадиона «Динамо», возведение храма осуществляется без получения разрешительных документов.По словам тамбовского коллекционера, создателя частного литературно-художественного музея Сергея Денисова Тамбовская Епархия пользуется своим положением. «Один из местных чиновников мне сказал: «У духовенства нет времени на это всё, они не могут заниматься мирскими делами – это монахи, пусть они молятся, делают храмы, а мы им должны помогать». В данном случае землю могут потом взять, так как на ней будет объект капитального строительства. Не удивлюсь, если в час икс половина церковной земли и собственности окажется в чьих-то руках», - заявил Сергей Денисов в интервью изданию «ПРАВО68».



