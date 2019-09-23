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С Сергеем Кузнецовым решили не продлевать контракт
Сегодня, 08:00
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В администрации города Тамбова новое назначение – заместителем главы администрации по социальным вопросам стала Ольга Немтинова. Таким образом, Наталия Макаревич не стала продлевать контракт с ранее занимавшим должность Сергеем Кузнецовым.
Ольга Немтинова была заместителем главы администрации города Уварово по экономике и председателем Контрольно-счетной комиссии Уварово.
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