Рециркуляция воды в домах, постоянные разрытия во дворах и другие городские проблемы

Прокуратура требует от сельсовета возобновления горячего водоснабжения в селе Донское 0 Почти полгода жильцы многоквартирных домов по улице Молодёжная в селе Дон-ское Тамбовского района живут без горячего водоснабжения.

Депутаты гордумы, работающие на постоянной основе, остались без премий 0 На очередном заседании Тамбовской городской Думы депутаты не поддержали решение выплатить лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной оплачиваемой основе в Тамбовской городской Думе, КСП города Тамбова, избирательной комиссии города Тамбова, единовременные премии в размере двух

С Сергеем Кузнецовым решили не продлевать контракт 0 В администрации города Тамбова новое назначение – заместителем главы администрации по социальным вопросам стала Ольга Немтинова.

В Тамбовской области планируют внедрить электронное голосование 0 Сегодня в областной Думе пройдет межрегиональная конференция «Цифровизация выборов: опыт и перспективы».

Прокуратура привлекла перевозчика за ошибочное списание 2 рублей с транспортной карты 0 При повышении стоимости проезда в общественном транспорте у жителей Тамбовской области, в том числе в Мичуринске и Тамбове возникли проблемы с оплатой проезда.

Тамбовская Епархия добилась права собственности на самовольно построенный храм 0 Тамбовская Епархия РПЦ через суд добилась права собственности на храм князя Александра Невского, общей площадью 239,7 кв.м., расположенный по адресу: Тамбов, ул. Астраханская, д.173/3а, литер А.

Прошел второй кастинг конкурса «Мисс Тамбовская область -2019» 0 На базе дома молодежи в Тамбове состоялся заключительный кастинг девушек для участия в конкурсе «Мисс Тамбовская область -2019».

Долгожданное тепло скоро придет в дома жителей Тамбова 0 По сообщениям администрации города Тамбова отопительный сезон в областном центре может стартовать уже 26 сентября, об этом заявил и.о. руководителя жилищного комитета Константин Шульгин.

Рост преступности в Тамбовской области составляет 8% 0 В июле 2019 г. зарегистрировано 1129 преступлений, что на 9,9% больше июля 2018 г.

Пожилой житель Тамбова рассказал о строительстве тамбовской крепости 0 В Тамбове продолжаются пешие экскурсии проводимые активом округа «Старинный» по вопросам истории родного края.

Сегодня стартует фестиваль «Тамбовщина за спорт» 0 Сегодня стартует осенний этап фестиваля «Тамбовщина за спорт», в сентябре и начале октября проведут во дворах, благоустроенных в рамках проекта комфортная городская среда.

В Тамбове планируют продлить работу общественного транспорта 0 Администрация города Тамбова и структурные подразделения серьезным образом задумались о продлении работы общественного транспорта в ночное время.

ФК «Тамбов» обыграл ростовский клуб - 2:1 0 Вчера состоялся домашний матч ФК «Тамбов» и «Ростов» победой нашей команды со счетом 2:1. Нападающий ФК «Тамбов» Георгий Мелкадзе стал настоящим героем, поставив победную точку в игре.

В Тамбове планируют списать 4 троллейбуса срок службы, которых еще не закончился 0 В Тамбовскую городскую Думу внесен пакет 68документов о списании троллейбусов, находящихся в муниципальной казне, - сообщает «ПРАВО68». Речь идет о троллейбусах «Авангард 5298-0000010-01» 2009 года выпуска.

В Мичуринске в результате ДТП сгорело такси 0 В городе Мичуринске произошло серьезное ДТП с участием «Яндекс. Такси».

Пока в жилые дома города Тамбова отопление не придет 0 В городе Тамбове начали подавать теплоноситель в социальные объекты: школы, детские сады, медицинские учреждения.

МЧС предупреждает жителей области о возможных заморозках 0 Жителей Тамбовской области ждут неблагоприятные погодные явления: 22 и 23 сентября прогнозируются местами порывы ветра до 20 м/с и значительное похолодание.

Марина Подгорнова: «Машины у них куда-то просто пропадают» 0 На заседании комитета по городскому хозяйству Тамбовской городской Думы были рассмотрены итоги контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального казённого учреждения «Автобаза администрации города Тамбова».

В Уварово найдено тело 18-летнего юноши 0 В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту обнаружения на окраине города Уварово тела 18-летнего юноши.