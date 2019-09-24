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Рециркуляция воды в домах, постоянные разрытия во дворах и другие городские проблемы
Сегодня, 08:36
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Глава города Тамбова продолжает инспектирование префектур, на днях местные власти посетили префектуру «Центральную». Среди проблем, на которые жители города обращали внимание руководства, были: рециркуляция горячей воды в домах, постоянные разрытия во дворах в связи с ремонтом инженерных сетей, деятельность несанкционированных рынков и другие темы.
Отдельное внимание было уделено замене силового кабеля, который был поврежден при ремонте кровли в многоквартирном доме по ул. Б. Федорова, 1. Изначальный проект ремонт кабеля не учитывал, поэтому рабочие хотели оставить все как есть, но благодаря активной позиции горожан вопрос был решен.
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