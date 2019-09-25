Депутаты гордумы предложили отказаться от троллейбусов Комментариев: 0



По мнению депутатов-предпринимателей, экономически невыгодно содержать троллейбусы и от них необходимо отказаться.

«Решение отказаться от троллейбусов далеко не популярное, будут претензии, но всегда можно пояснить людям, что бюджет города не в лучшей ситуации. 100 млн – это приличные деньги для города (прим. речь идет о субсидиях МУП «Тамбовгортранс»)», — приводит слова депутата гордумы Алексея Кудачкина lifetambov.ru.



За сохранение экологически чистого общественного транспорта выступила глава города Наталия Макаревич. Депутат Артем Александров также обратил внимание коллег на необходимость развития электротранспорта, что именно за ним будущее.



«Необходимо вернуться к вопросу общественного опроса о судьбе электротранспорта в городе, который должны были провести еще два года назад. Жители города должны решить судьбу троллейбусов», - считает Артем Александров. На очередном заседании Тамбовской городской Думы депутаты большинством голосов решили списать 4 троллейбуса срок службы, которых еще не закончился. Речь идет о троллейбусах «Авангард 5298-0000010-01» 2009 года выпуска. Срок службы троллейбусов 16 лет, ресурс до первого капитального ремонта не менее 450 тыс. км. Согласно заключению МУП «Тамбовгортранс» троллейбусы дальнейшей эксплуатации не подлежат в связи с неисправностью узлов и агрегатов.По мнению депутатов-предпринимателей, экономически невыгодно содержать троллейбусы и от них необходимо отказаться.«Решение отказаться от троллейбусов далеко не популярное, будут претензии, но всегда можно пояснить людям, что бюджет города не в лучшей ситуации. 100 млн – это приличные деньги для города (прим. речь идет о субсидиях МУП «Тамбовгортранс»)», — приводит слова депутата гордумы Алексея Кудачкина lifetambov.ru.За сохранение экологически чистого общественного транспорта выступила глава города Наталия Макаревич. Депутат Артем Александров также обратил внимание коллег на необходимость развития электротранспорта, что именно за ним будущее.«Необходимо вернуться к вопросу общественного опроса о судьбе электротранспорта в городе, который должны были провести еще два года назад. Жители города должны решить судьбу троллейбусов», - считает Артем Александров.



