«Невыгодные условия со стороны властей» 0 ЗАО «Объединенная строительно-сервисная компания» отказалась от реализации инвестиционного проекта по строительству в Тамбовской области оптово-распределительного центра за 6,5 млрд руб., - сообщает «Ъ-Черноземье».

Прокуратура: музыкальные струнные инструменты используются не по назначению 0 Прокуратура при проведении проверки расходования денежных средств выделенных в рамках федерального проекта «Культура» выявила серьезные нарушения в МБУ ДО «Детская школа искусств № 3» г. Тамбова.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели в пожаре четырех человек в Рассказовском районе 0 Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) в связи с гибелью в пожаре четырех человек, который произошел в селе Дмитриевщина Рассказовского района.

Депутаты гордумы предложили отказаться от троллейбусов 0 На очередном заседании Тамбовской городской Думы депутаты большинством голосов решили списать 4 троллейбуса срок службы, которых еще не закончился.

Новую школу в Мичуринске нельзя вводить в эксплуатацию 0 В настоящий момент завершение строительства школы в городе Мичуринске на 1275 мест и введение её в эксплуатацию невозможно, - об этом сообщает издание «ПРАВО68».

Прокуратура требует от сельсовета возобновления горячего водоснабжения в селе Донское 0 Почти полгода жильцы многоквартирных домов по улице Молодёжная в селе Дон-ское Тамбовского района живут без горячего водоснабжения.

Депутаты гордумы, работающие на постоянной основе, остались без премий 0 На очередном заседании Тамбовской городской Думы депутаты не поддержали решение выплатить лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной оплачиваемой основе в Тамбовской городской Думе, КСП города Тамбова, избирательной комиссии города Тамбова, единовременные премии в размере двух

С Сергеем Кузнецовым решили не продлевать контракт 0 В администрации города Тамбова новое назначение – заместителем главы администрации по социальным вопросам стала Ольга Немтинова.

В Тамбовской области планируют внедрить электронное голосование 0 Сегодня в областной Думе пройдет межрегиональная конференция «Цифровизация выборов: опыт и перспективы».

Прокуратура привлекла перевозчика за ошибочное списание 2 рублей с транспортной карты 0 При повышении стоимости проезда в общественном транспорте у жителей Тамбовской области, в том числе в Мичуринске и Тамбове возникли проблемы с оплатой проезда.

Тамбовская Епархия добилась права собственности на самовольно построенный храм 0 Тамбовская Епархия РПЦ через суд добилась права собственности на храм князя Александра Невского, общей площадью 239,7 кв.м., расположенный по адресу: Тамбов, ул. Астраханская, д.173/3а, литер А.

Прошел второй кастинг конкурса «Мисс Тамбовская область -2019» 0 На базе дома молодежи в Тамбове состоялся заключительный кастинг девушек для участия в конкурсе «Мисс Тамбовская область -2019».

Долгожданное тепло скоро придет в дома жителей Тамбова 0 По сообщениям администрации города Тамбова отопительный сезон в областном центре может стартовать уже 26 сентября, об этом заявил и.о. руководителя жилищного комитета Константин Шульгин.

Рост преступности в Тамбовской области составляет 8% 0 В июле 2019 г. зарегистрировано 1129 преступлений, что на 9,9% больше июля 2018 г.

Пожилой житель Тамбова рассказал о строительстве тамбовской крепости 0 В Тамбове продолжаются пешие экскурсии проводимые активом округа «Старинный» по вопросам истории родного края.

Сегодня стартует фестиваль «Тамбовщина за спорт» 0 Сегодня стартует осенний этап фестиваля «Тамбовщина за спорт», в сентябре и начале октября проведут во дворах, благоустроенных в рамках проекта комфортная городская среда.

В Тамбове планируют продлить работу общественного транспорта 0 Администрация города Тамбова и структурные подразделения серьезным образом задумались о продлении работы общественного транспорта в ночное время.

ФК «Тамбов» обыграл ростовский клуб - 2:1 0 Вчера состоялся домашний матч ФК «Тамбов» и «Ростов» победой нашей команды со счетом 2:1. Нападающий ФК «Тамбов» Георгий Мелкадзе стал настоящим героем, поставив победную точку в игре.

В Тамбове планируют списать 4 троллейбуса срок службы, которых еще не закончился 0 В Тамбовскую городскую Думу внесен пакет 68документов о списании троллейбусов, находящихся в муниципальной казне, - сообщает «ПРАВО68». Речь идет о троллейбусах «Авангард 5298-0000010-01» 2009 года выпуска.