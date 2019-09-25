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Возбуждено уголовное дело по факту гибели в пожаре четырех человек в Рассказовском районе
Сегодня, 15:58
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Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) в связи с гибелью в пожаре четырех человек, который произошел в селе Дмитриевщина Рассказовского района.
Пожар произошел около 3 часов ночи. На месте происшествия обнаружены тела четырёх человек – престарелых супругов, их 4-летнего внука и 58-летнего родственника. Одна из возможных причин замыкание электропроводки из-за повышенной нагрузки.
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