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До 10 октября городские власти обещают подать отопление в жилые дома
Сегодня, 07:23
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26 сентября отопление начали подавать в жилые дома города Тамбова, в настоящее время отопление подано более чем в 300 многоквартирных домов это где-то 25% от жилого фонда областного центра. С начала следующей недели отопление начнет приходить в дома жителей северной части Тамбова.
На базе центральной городской диспетчерской службы организована «горячая линия» по вопросам теплоснабжения - 72-61-09 в будние дни с 8.30 до 17.30. В Тамбове к централизованной системе теплоснабжения подключены 1639 домов.
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