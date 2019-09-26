В Тамбове создан общественный совет собственников жилья Комментариев: 0



В состав совета вошли дольщики, представители органов власти, общественные организации и руководитель «СК Жупиков» Антон Карганов поддержавший инициативу, как раз дольщики компании выступили одними из учредителей совета.



«Мы открыты к диалогу с жителями, покупателями квартир, стараемся учитывать их пожелания», – сказал Антон Карганов



На первом заседании участники избрали председателем совета Светлану Смолину. У семьи Светланы уже был печальный опыт взаимодействия с другим застройщиком, когда, вложив деньги в квартиру на стадии строительства, семья осталась без квартиры и без денежных средств.



Заместителем председателя совета стал депутат Тамбовской городской Думы Артём Александров, который проявил интерес к новой общественной структуре и выразил желание помогать общественникам.



«Инициатива правильная, поскольку самоорганизация - ключ к решению многих вопросов. На встрече я обозначил необходимость привлечения в совет обманутых дольщиков с других объектов, заинтересованных лиц, чтобы сообща решать наболевшие вопросы. С застройщиками нужно вести диалог на равных, уметь защищать свою позицию, а не умолять их сдать дом или устранить недоделки», - считает Артем Александров. На днях в Тамбове группа граждан создала Общественный совет дольщиков и собственников жилья. Инициатива пошла от дольщиков ряд из которых имели негативный опыт покупки квартир, например, ситуация с долгостроем по ул. Московская, 30А. По мнению участников встречи лучше проявлять активность не в тот момент, когда тебя признают обманутым дольщиком, а еще на этапе строительства, участвовать в дальнейшей судьбе многоквартирного дома.В состав совета вошли дольщики, представители органов власти, общественные организации и руководитель «СК Жупиков» Антон Карганов поддержавший инициативу, как раз дольщики компании выступили одними из учредителей совета.«Мы открыты к диалогу с жителями, покупателями квартир, стараемся учитывать их пожелания», – сказал Антон КаргановНа первом заседании участники избрали председателем совета Светлану Смолину. У семьи Светланы уже был печальный опыт взаимодействия с другим застройщиком, когда, вложив деньги в квартиру на стадии строительства, семья осталась без квартиры и без денежных средств.Заместителем председателя совета стал депутат Тамбовской городской Думы Артём Александров, который проявил интерес к новой общественной структуре и выразил желание помогать общественникам.«Инициатива правильная, поскольку самоорганизация - ключ к решению многих вопросов. На встрече я обозначил необходимость привлечения в совет обманутых дольщиков с других объектов, заинтересованных лиц, чтобы сообща решать наболевшие вопросы. С застройщиками нужно вести диалог на равных, уметь защищать свою позицию, а не умолять их сдать дом или устранить недоделки», - считает Артем Александров.



