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» » Жителей Тамбовской области ожидает теплое начало октября

Жителей Тамбовской области ожидает теплое начало октября

Сегодня, 07:38
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Жителей Тамбовской области ожидает теплое начало октября На смену холодной и промозглой сентябрьской погоде приходит теплый октябрь. Уже на этих выходных в конце сентября в Тамбове днём воздух прогреется до 12-15 градусов тепла. 1 октября, днём столбик термометра поднимется до 15 градусов тепла. В среду будет ясная погода до +16 градусов.

Последние годы показали, что даже во второй половине осени можно ожидать по-настоящему летних температур.
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