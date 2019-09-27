|
За 8 месяцев 2019 года алиментов взыскано на 134,5 млн рублей
Сегодня, 14:07
Комментариев: 0
Версия для печати
Территориальными отделами судебных приставов ФССП России по Тамбовской области за 8 месяцев 2019 года алиментов взыскано на общую сумму 134,5 млн рублей. Всего на исполнении находилось 10,5 тысяч исполнительных документов о взыскании алиментов на 718 миллионов рублей.
Если должники не платят алименты, то тогда судебные приставы арестовывают имущество и через некоторое время выставляют на продажу. Защита прав и законных интересов детей, является приоритетной задачей органов дознания Федеральной службы судебных приставов. В этой связи применение ФССП России мер административной юрисдикции, предусмотренных статьей 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и уголовно-правового воздействия, предусмотренных статьей 157 - УК РФ, является действенным фактором, способствующим своевременному и полному исполнению должниками своих обязанностей, предусмотренных статьей 38 Конституции Российской Федерации.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.