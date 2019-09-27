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«Тамбов» после игры остался в зоне вылета
Сегодня, 14:16
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В 11 туре российской премьер лиги «Крылья Советов» дома принимали «Тамбов», самарцы победили со счетом 2:0. «Тамбов» после игры остался в зоне вылета, а «Крылья Советов» поднялись на десятое место в таблице.
Полузащитник «Крыльев Советов» Пол Антон заявил следующее: «Игра очень сложная, много борьбы. Мы понимаем, что игра получается некрасивой, она проходит в борьбе, но нам нужны три очка. А как мы играем, не так важно», – сказал в перерыве полузащитник в интервью телеканалу «Матч Премьер».
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