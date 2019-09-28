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В северной части Тамбова произошло ДТП: пассажир в коме
Вчера, 18:59
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Ночью в северной части города Тамбова на перекрестке улиц Ореховая и Чичерина произошло ДТП: иномарка протаранила отечественную легковушку. «Форд Мондео» просто смял автомобиль в «гармошку». От удара извлечь пассажира «ВАЗа» свидетелям аварии не удалось, он оказался зажат искорёженным автомобилем, в настоящее время молодой человек находится в больнице в коме.
Как говорят очевидцы водитель «Форд Мондео» находился в состоянии алкогольного опьянения, он не пострадал.
Фото: Андрей Плекунов
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