В северной части Тамбова произошло ДТП: пассажир в коме 0 Ночью в северной части города Тамбова на перекрестке улиц Ореховая и Чичерина произошло ДТП: иномарка протаранила отечественную легковушку.

«Тамбов» после игры остался в зоне вылета 0 В 11 туре российской премьер лиги «Крылья Советов» дома принимали «Тамбов», самарцы победили со счетом 2:0.

За 8 месяцев 2019 года алиментов взыскано на 134,5 млн рублей 0 Территориальными отделами судебных приставов ФССП России по Тамбовской области за 8 месяцев 2019 года алиментов взыскано на общую сумму 134,5 млн рублей.

ФК «Тамбову» с нового сезона запретят играть на стадионе «Мордовия Арена» 0 Директор по связям с общественностью РПЛ Сергей Алексеев сообщил, что с сезона-2020/21 футбольному клубу «Тамбов» запретят проводить домашние матчи на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, - сообщает www.championat.com.

Жителей Тамбовской области ожидает теплое начало октября 0 На смену холодной и промозглой сентябрьской погоде приходит теплый октябрь.

В ДТП на трассе «Москва-Волгоград» погибли четыре человека 0 Вчера утром в Первомайском районе на 352 км трассы Р-22 «Москва-Каспий» произошло страшное ДТП, в котором погибло четыре человека.

В ходе строительства мичуринской школы выявлены факты хищения бюджетных средств 0 Во второй четверти 2019 года должна открыть свои двери «Школа - Научно-технологический центр имени И.В. Мичурина», но видимо этим планам, вновь не суждено сбыться.

В Тамбове создан общественный совет собственников жилья 0 На днях в Тамбове группа граждан создала Общественный совет дольщиков и собственников жилья.

До 10 октября городские власти обещают подать отопление в жилые дома 0 26 сентября отопление начали подавать в жилые дома города Тамбова, в настоящее время отопление подано более чем в 300 многоквартирных домов это где-то 25% от жилого фонда областного центра.

«Невыгодные условия со стороны властей» 0 ЗАО «Объединенная строительно-сервисная компания» отказалась от реализации инвестиционного проекта по строительству в Тамбовской области оптово-распределительного центра за 6,5 млрд руб., - сообщает «Ъ-Черноземье».

Прокуратура: музыкальные струнные инструменты используются не по назначению 0 Прокуратура при проведении проверки расходования денежных средств выделенных в рамках федерального проекта «Культура» выявила серьезные нарушения в МБУ ДО «Детская школа искусств № 3» г. Тамбова.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели в пожаре четырех человек в Рассказовском районе 0 Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) в связи с гибелью в пожаре четырех человек, который произошел в селе Дмитриевщина Рассказовского района.

Депутаты гордумы предложили отказаться от троллейбусов 0 На очередном заседании Тамбовской городской Думы депутаты большинством голосов решили списать 4 троллейбуса срок службы, которых еще не закончился.

Новую школу в Мичуринске нельзя вводить в эксплуатацию 0 В настоящий момент завершение строительства школы в городе Мичуринске на 1275 мест и введение её в эксплуатацию невозможно, - об этом сообщает издание «ПРАВО68».

Прокуратура требует от сельсовета возобновления горячего водоснабжения в селе Донское 0 Почти полгода жильцы многоквартирных домов по улице Молодёжная в селе Дон-ское Тамбовского района живут без горячего водоснабжения.

Депутаты гордумы, работающие на постоянной основе, остались без премий 0 На очередном заседании Тамбовской городской Думы депутаты не поддержали решение выплатить лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной оплачиваемой основе в Тамбовской городской Думе, КСП города Тамбова, избирательной комиссии города Тамбова, единовременные премии в размере двух

С Сергеем Кузнецовым решили не продлевать контракт 0 В администрации города Тамбова новое назначение – заместителем главы администрации по социальным вопросам стала Ольга Немтинова.

В Тамбовской области планируют внедрить электронное голосование 0 Сегодня в областной Думе пройдет межрегиональная конференция «Цифровизация выборов: опыт и перспективы».

Прокуратура привлекла перевозчика за ошибочное списание 2 рублей с транспортной карты 0 При повышении стоимости проезда в общественном транспорте у жителей Тамбовской области, в том числе в Мичуринске и Тамбове возникли проблемы с оплатой проезда.