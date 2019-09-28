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Рассказовцам присвоили почетное звание «посол посткроссинга»
Сегодня, 11:03
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1 октября 2019 года исполняется 150 лет почтовой открытке, к данной знаменательной дате присоединилось объединение «Малая родина». Для участия в марафоне жители города Рассказово подготовили специальную открытку.
Открытка очень интересная - имеет форму носка и состоит из 150 фотографий - 150 моментов из жизни города Рассказово и его жителей. Трудились над проектом 50 авторов. Нашу открытку представят на выставке в штаб-квартире Всемирного Почтового Союза в Швейцарии. Кстати рассказовцам присвоили почетное звание «посол посткроссинга».
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