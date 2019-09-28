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Липе в Староюрьевском районе, установили памятную табличку «Памятник живой природы»
Сегодня, 11:10
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Липа-долгожитель, которой почти 150 лет, растущая в Староюрьевском районе, в апреле текущего года получила официальный статус «Дерево – памятник живой природы». На днях активисты установили соответствующую табличку.
Всего на территории области 14 объектов живой природы внесены в национальный реестр старовозрастных деревьев. Липа-долгожитель располагается в районе усадьбы просветителя А.И. Новикова.
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