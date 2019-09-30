|
Жители города Рассказово выйдут на митинг
Сегодня, 11:30
Комментариев: 0
Версия для печати
Завтра в 16.00 в городе Рассказово в сквере «Текстильщик» (ул. Комитетская, 18) состоится митинг, где будут рассмотрены важные для города и района темы: отчуждение территории под нужды церкви, о попытках разработки титано-циркониевых руд в районе села Никольское, о ситуации на рынке труда и проблемах самозанятых и другие вопросы.
Инициаторами протестной акции выступают местные жители и коммунисты. К слову, прекращает свою деятельность Росприроднадзор по Тамбовской области. Вместо управлений Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в Тамбовской, Липецкой, Курской, Белгородской областях создаётся Центрально-Чернозёмное межрегиональное управление Росприроднадзора. Такое укрупнение структур действительно со временем может привести к изменению административно-территориального деления страны, Тамбовская область может войти в состав более сильного субъекта.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.