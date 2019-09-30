Жители города не могут дозвониться до «горячей линии» по вопросам теплоснабжения Комментариев: 0



При этом многие жители города жалуются, что не могут дозвониться в течение нескольких дней. Например, тепло в многоквартирный дом № 20 по ул. М. Горького пришло, да вот только не во все квартиры, управляющая компания не особо спешит устранять проблему. Остается надежда на «горячую линию», но и тут засада.



По словам депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова вчера по просьбе жителей ряда домов он пытался более двадцати раз дозвониться, всё время телефон занят, сегодня аналогичная картина.



«Если «горячая линия» раскалена до такого предела, думаю, есть смысл указать дополнительные номера. А так это выглядит как издевательство, когда управляющие компании бездействуют, а до органа местного самоуправления просто не дозвониться, радует одно пришло бабье лето», - пишет Артем Александров. На базе Центральной городской диспетчерской службы по телефону 72-61-09 работает специальная «горячая линия» по вопросам пуска тепла. По сообщению администрации города Тамбова вчера на телефон «горячей линии» на 15 часов поступило 103 звонка от жителей Тамбова.При этом многие жители города жалуются, что не могут дозвониться в течение нескольких дней. Например, тепло в многоквартирный дом № 20 по ул. М. Горького пришло, да вот только не во все квартиры, управляющая компания не особо спешит устранять проблему. Остается надежда на «горячую линию», но и тут засада.По словам депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова вчера по просьбе жителей ряда домов он пытался более двадцати раз дозвониться, всё время телефон занят, сегодня аналогичная картина., - пишет Артем Александров.



